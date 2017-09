Shqipëri – Kosovë, mbledhja e përbashkët e Qeverive më 27-28 nëntor

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përkrah kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj me delegacionet respektive në një tryezë në Tiranë shpalli axhendën e vitit të Skëndërbeut, që do të nisë me mbledhjen e përbashkët të dy qeverive në Korçë me 27 nëntor dhe do të vijojë në Vlorë me 28 nëntor në përkujtimin e 105 vjetorit në pavarësisë.

Rama tha se ky vit duhet të shërbejë për të bashkuar shqiptarët dhe si motiv për një të ardhme të ndritur.

Nuk kishte sesi sot teksa Kryeministri i Kosovës e nderon Shqipërinë me vizitën e tij zyrtare mos nguteshim të çelnim siparin e parë trë përpjekjes së përbashkët për konkretizim të një viti simbol që e duam të favorshëm dhe frymëzues për gjithë shqiptarët, viti nën shenjën e pa perëndueshme të Gjergj Kastriotit Skëndërbeut.

Vit që e duam si gur të ri kilometrik në ndërlidhjen mes veti dhe të fqinjësive të mira dhe shkëmbimeve që ndërtojnë ura dhe që integrojnë pareshtur të gjithë nën një çati të përbashkët europiane. Vit që e duam emancipues dhe rrezatues për shqiptarët kudo që ndodhen. Vit që e duam shpresëdhënes, dinjitoz, gjithëpërfshirës dhe politikbërës për rivendosjen në qendër të përparsive tona,të shqiptarit të zakonshëm dhe Europës që duam për gjithë shqiptarët. Skënderi, sundimtari i Shqipërisë frymëzonte dashurinë, hirësinë dhe hijeshinë, transmeton Alsat-M.

Viti mbarëkombëtar i Skëndërbeut lipset të jetë ndërthyrës i këtyre vetive në botën shqiptare dhe themeli i një qasje të re të domosdoshme të imazhit që përçojmë në botën që na rrethon dhe universit europian që prej natyre ne shqiptarët i përkasim.

Gjatë këtij viti që nis me mbledhjen e dy qeverive në 27 nëntor dhe vijon të nesërmen me 28 nëntor me 105 vjetorin e shpalljes së pavarësisë do të ishte paudhësi të ushëtonte zhurmnaja e nacionalizmave folklorikë apo gumëzhima e të gjithë diturve që përtacia për të fraktuar ardhëri prej mundi dhe djersës i ka kthyer në rektorë të halleve tona të moçme, fataliteti dhe fatalizmat janë kthyer në burizanë squllësi dhe ndjeshmëri përkundrejt virtytit që shqiptarët e kanë pasur gjithmonë por që lypsej në sytë e Bajronit veç të ishe më i arrirë.

Vitin e përvjetorit të vdekjes së Skëndërbeut nuk e duam si pretekst për tu nisur të hallakatur në monopatet torturuese të dikurishteve përkujtimore por si motiv për të ripërtërirë lidhjet tona me njëri-tjetrin dhe për ti çuar ato në një nivel të ri dhe si një yll orientues të rrugës sonë të përbashkët krah për krah njëri-tjetrit përditë e përmuaj, e përvit më të bashkuar në funksion të një të ardhmje të merituar për të gjithë shqiptarët. Duam ti biem pas motos autentike të Heroit tonë Kombëtar në beteja: Niqmëni!

Komisioni shtetëror për organizimin e vitit mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit Skëndërbeu do të ketë një kuadër pune të përbashkët nën kujdesin simbolik të Presidentit të Kosovës dhe Shqipërisë dhe falë përpjekjes në një tryezë të gjithë pjesmarrësve të vet ku përfshihen autoritete të larta të Shqipërisë, Kosovës dhe autoritete të zgjedhura të Tiranës, Prishtinës, Tetovës ashtu sikundër dhe mendje të mbara të botës sonë akademike, universitare pa kufi. Ky vit duhet të na shërbejë si busull e përbashkët ardhmërie por jo më pak edhe si një pakt i bashkuar përgjegjshmërie në funksion të njerëzve të zakonshëm të Shqipërisë, Kosovës dhe botës shqiptare në terësi.Thelbi i mesazhit të Kuvendit të Lezhës duhet ta përshkojë kryekëput këtë vit si dinamikë në interesin e përgjithshëm përbashkuese dhe llogaridhënëse ndaj shqiptarëve- përfundoi Rama.