Mbledhja e PD, vendosin të mbështesin kërkesat e paraqitura nga organet e vettingut

Grupi parlamentar i PD vijon mbledhjen, ndërsa ka vendosur që në seancë të mbështesë kërkesat e paraqitur nga organet e vettingut dhe të miratohen ashtu siç i kanë paraqitur. Për ketë demokratët do të paraqesin në seancë amendamente.

Gjithashtu burime nga PD bëjnë me dije se do të kërkohet llogari për mosrespektimin e rregullores dhe vonesat me diskutimin e dekretit të presidentit për rishqyrtimin e ligjit që parashikon importin e mbetjeve.

Mësohet se PD do të nisë thirrjen e ministrave të dikastereve kryesore, e paralajmëruar që në fillim prej demokratëve.

Ndër të cilët edhe ministrja e arsimit Lindita Nikolla lidhur me problemet me arsimin dhe ato për tekstet shkollore që vazhdojmë dhe këtë vit si dhe për radhët e gjata. Gjithashtu në PD ka nisur puna dhe për hartimin e platformës për reformën zgjedhore.

