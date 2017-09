Majlinda Bregu lutje ironike kryesisë së PD: Aman mos na e nxirrni bojën fare

Tweet on Twitter

Nga Majlinda Bregu

Si anetare e Partise Demokratike, i drejtoj nje lutje publike udheheqjes se re politike te Partise se Republikes se Re!

Mire nga humbja ne humbje na udhehoqet me aq sukses sa nuk ju mposht dot njeri, por tani ju lutem ne emer te shume grave e burrave qe e kane te pamundur ta braktisin PD-ne dhe mendojne se ju qe mbani siglen, ne mos mishin, kocken do ja ruanit PD-se, mos na beni edhe paturperisht qesharake!

PD-se i humbi gjysma e grupit, ne erresiren totale ku u perpiluan listat e deputeteve dhe ju nuk u mblodhet te gjeni fajtorin!

Ose me mire,se gati harrova. U mblodhet pas ” fitores” se 25 Qershorit, per t’i vene kuroren e dafines “FITIMTARIT”, qe ai ta kishte me te lehte te vidhte brenda shtepise se tij!

PD humbi 10 vende te tjera ne parlament, ne driten e diellit te zgjedhjeve te humbura te radhes dhe ju prape, nuk u mblodhet te gjeni fajtorin!

PD ka humbur shpirtin dhe i ka mbetur vetem mishi-tul ne koke, i udheheqjes se lavdishme te Republikes se Re dhe ju prapeseprape, nuk mblidheni te gjeni fajtorin!

Tani na qenkeni mbledhur per te thene se “kush shet voten s’ do kete vend ne Grupin Parlamentar”. Ou? Po per ate qe vjedh votat e njerezve te shtepise dhe shet 240 mije vota, ku eshte vendi?!

Po pse nuk e paskan te drejten as tre njerez qe te kene nje mendim te fshehte ndryshe nga udheheqja e re politike?!

Pse keta s’paskan te drejte per mendim te fshehte sic pat Kryetari te drejten e marreveshjes se fshehte?!

Se mire per mendime te hapura u mor vesh qe te perpin erresira, po as ne erresire nuk u lejoka me te mos jesh i perpire?!

Aman mos na e nxirrni bojen fare,fare,fare, se jane vertet gjynah demokratet qe s’ju iket nga PD, edhe kur ju te udheheqjes se Partise se Republikes se Re, s’po lini gje pa bere per t’i treguar gjithe dynjase se PD e vertete, eshte vetem nje kujtim i te shkuares.