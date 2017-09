Linda Halimi relaksohet, pothuajse nudo pranë pishinës (Foto)

Linda Halimi pjesë e shoubizit dhe femrave që ‘’cmendin’’ mediat dhe djemtë.

Padyshim që këngëtarja është një model vërtet frymëzues për shumë gra e vajza që duan të kenë forma të bukura fizike. Padyshim që për të arritur këtë duhet shumë vullnet, që me sa duket nuk i ka munguar aspak Linda Halimit.

Ndonëse në performancat e saj të para si këngëtare, Linda Halimi është shfaqur me disa kilogramë më shumë, në ditët e sotme, shohim një Linda me forma perfekte.

Disa foto të publikuara së fundmi nga Linda në “Instagram” kanë tërhequr padyshim vëmendjen e fansave, të cilët e kanë komplimentuar. Linda shfaqet me forma bombastike pranë një pishine.

E padyshim që Linda Halimi i meriton këto komplimente, pasi transformimi i saj është i dukshëm, dhe falë vullnetit, sot ka një fizik që jo pak do ta kishin zili.