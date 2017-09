Lajm i rëndë, gjykata e lartë kroate ekstradon Ballist Morinën në Serbi

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gjykata e Lartë e Kroacisë ka konfirmuar vendimin për ekstradimin e Ismail (Ballist) Morinës në Serbi.

Vendimi mësohet se është dhënë ditën e sotme.

Me konkretisht, gjykata e Larte ka vendosur te lere ne fuqi vendinin e dhene me heret nga gjykata e Dubrovnikut, per ekstradimin e Ismail Morines ne Serbi.

Ismail Morina eshte arrestuar ne Kroaci me 12 qershor 2017 teksa kalonte kufirin ilegalisht, pasi pasaporten ia ka bllokuar shteti shqiptar.

Pas arrestimit, ndersa mbahej ne qelite e policise kroate, Serbia dergoi kerkesen per ekstradimin e tij me akuzen e ngritjes se dronit ne ndeshjen Serbi-Shqiperi e vlefshme per boterorin 2016./lajmifundit.al