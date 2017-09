Kujdes! Nga 1 tetori, qytetarët që nuk tërheqin kuponin tatimor do gjobiten

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Duke filluar nga 1 tetori, kur nis dhe faza e tretë anti-informalitet nuk duhet të bëjnë kujdes vetëm bizneset por edhe qytetarët.

Kushdo që bën një blerje dhe nuk tërheq kuponin tatimor do të përballet me gjobë.

Një fakt të tillë e bëri me dije në emisionin“Ekopolitikë” të gazetares Aurora Sulçe,drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Vasilika Vjero.

Vjero: Edhe qytetarët do kontrollohen, kanë detyrim ligjor të tërheqin kuponin. Në momentin që qytetarët nuk e tërheqin kuponin sigurisht që ka një penalitete që është 1 mijë lekë për ata që thyejnë ligjin. Ne do i inkurajojmë të jenë pjesë e këtij aksioni.

Jo gjthmonë do hyjmë direkt në ambinetin e biznesit por do pyesim një qytetar që sapo ka marrë një shërbim në atë njësi, i cili më tej mund të jetë dhe objekt i kontrollit. Janë skema që përdoren në gjithë botën, ka punonjës të administratës tatimore, por jo vetëm, që hyjnë në një aktivitet.Qëllimi është jo të penalizojmë qytetarin por të jetë pjesë e aksionit dhe palë me administratën tatimore.