LAJM I FUNDIT/ Kryeministri Rama i kërkon tryezë tjetër kreut të PD-së

Teksa Partia Demokratike kërkon te ngrihet sa me shpejt komisioni i reformes zgjedhore, Partia Socialiste thote se duhet të ulen kryetarët në fillim.

“Në Konferencën e Kryetarëve, i kam rishprehur Partisë Demokratike dhe pjesës tjetër të opozitës dëshirën tonë për të institucionalizuar një ditë e më parë një tryezë politike të një niveli të lartë, e cila të adresojë të gjitha çështjet që na bashkojnë por edhe ato që sot na ndajnë, por që duhet të na bashkojnë në interes të integrimit europian të Shqipërisë”, tha Taulant Balla.

Sipas tij, “kjo tryezë politike duhet të përmbajë partitë më të rëndësishme të vendit, të përfaqësuara në Kuvend: Partinë Socialiste e Partinë Demokratike. Sigurisht që përfaqësimi i tyre duhet të jetë në nivelin më të lartë,- kryetari i partisë, kryetari i Grupit Parlamentar dhe një përfaqësues tjetër i lartë i secilës parti,- me qëllim që në këtë tryezë ne të fillojmë të identifikojmë gjërat që na bashkojnë.

Edhe reforma zgjedhore në fakt, brenda saj ka edhe çështje për të cilat ne kemi dakordësi, por kemi edhe çështje për të cilat nuk ka dakordësi. Partia Demokratike ka të drejtën e saj për të avancuar në çështje dhe propozime të cilat duhet të paraqiten ne Komision. Por duhet ta themi, që Partia Socialiste nuk mund të jetë shtojcë funksionale e Partisë Demokratike.

Nuk mund të ulesh në një tryezë për të bashkëpunuar me kushte; e vetmja gjë që nuk bëhet me kushte është bashkëpunimi.

Unë besoj dhe shpresoj që partitë e përfaqësuara në Konferencën e Kryetarëve, përmes kryetarëve të grupeve, z. Spaho në mënyrë të veçantë t’ia ritransmetojë këtë mesazh shumë pozitiv në frymën e integrimit europian të Shqipërisë edhe lidershipit të PD-së z. Basha, me qëllim që këto çështje që na bashkojnë, por edhe ato që sot na ndajnë por që duhet të na bashkojnë duhet t’i adresojmë në këtë nivel”, tha Balla.