Monika Kryemadhi zbulon prapaskenat: Ja oferta që na erdhi nga PS për të votuar Ruçin

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi ka folur për herë të parë në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit, duke zbuluar ofertat që i janë bërë kësaj partie për të votuar Ruçin.

Kryemadhi e ftuar në “5 Pyetje nga Babaramo” tha se LSI ka pasur oferta dhe shatazhe për të marrë pjesë në votim duke përmendur këtu emrin e ministrit të Financave, Ekonomisë dhe Punës, Arben Ahmetaj.

“Drejt LSI ka pasur oferta, kërkesa, apo dhe shantazhe e presione për të marrë pjesë në votim”. Kryemadhi përmendi emrin e ministrit të Financave, Arben Ahmetaj i cili sipas saj i ka kërkuar të votojë Ruçin për postin e kreut të Kuvendit. “Arben Ahmetaj më ka thënë pse nuk voton ti për Gramozin.

Ndoshta kjo është normale se dhe unë po të isha në vend të Arbenit do i thoja pse nuk voton t’i Luan Ramën p.sh. Ne morëm një vendim në grup që do të qëndrojmë në sallë, por nuk do të marrim pjesë në grup. Kush votonte, mund të merrte pjesë por nuk do ishte më pjesë e grupit tonë”.