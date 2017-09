Kosova nuk ia del, Kroacia fiton

Është duke u luajtur në stadiumin “Maksimir” të Zagrebit, takimi mes Kroacisë dhe Kosovës i vlefshëm për eliminatores e Kupës së Botës, Grupi I.

Ndeshja u ndërpre dje për shkak të terrenit të papërshtatshëm nga reshjet e bollshme të shiut. UEFA në bashkëpunim me FIFA-n vendosën që kjo sfidë të rifillonte sot në orën 14:30 nga minuta e 21-të ku u ndërpre.

MINUTË PAS MINUTE

Përfundon takimi, Kroaci-Kosovë 1-0

90′ Topi i gjatë nga Berisha, Jashinica devijon me kokë por pa rrezikshmëri.

88′ Kroaci mundohet të menaxhojë avantazhin duke e ulur disi ritmin e sulmeve.

84′ Modriç hedh një top në zonë nga goditja e dënimit. Pas rrëmujës së krijuar, Kaliniç provon të gjuaj por topi në duart e portierit Ujkani.

80′ Berisha harkon në zonë, por sulmuesi Atdhe Nuhiu tregohet i pasaktë me kokë duke e dërguar topin jashtë kuadratit.

75′ Goditje dënimi për Kroacinë! Mordiç kroson bukur nga e djathta për Vidën, i cili me kokë dërgon topin në rrjetë duke kaluar në avantazh të tijët, 1-0.

73′ Lojë mjaftë e luftuar në mesfushë. Kosova i bën presion kroasisë duke mos e lejuar t’i afrohet zonës.

66′ Kroaci bëhet më kërkuese në këto minuta. Pivariç lëshon një gjuajtje të rrezikshme, por topi përfundon ngjitur me shtyllën.

64′ Rrëmujë në zonën e Kosovës. Kramariç nuk shfrytëzon dot një rast mjaft të mirë shënimi, shumë afër vijës fatale. Me fat portieri Ujkani.

62′ Brozoviç provon me një gjuajtje nga jashtë zonës, e lehtë goditja, pa problem për Ujkanin.

57’ Kroaci provon të shtyjë përpara, Kosova mbrohet mirë duke mos i lënë hapësira kundërshtarëve.

52′ Mundësi e shkëlqyer për Kosovën. Muriqi i nxjerr një top të bukur Berishës, i cili nuk mendohet 2 herë dhe lëshon një gjuajtje të fuqishme, por topi përfundon shumë pranë portës së portierit kroat.

49’ Brozoviç kroson nga këndi rrezikshëm, kosovarët e largojnë për një moment rrezikun por topi shkon në këmbët e Perisiç, i cili lëshon një goditje me të majtën, topi përfundon ngjitur me shtyllën.

46′ Ka filluar pjesa e dytë.

45′ Mbyllet pjesa e parë. Kroaci-Kosovë 0-0

44′ Kosova e mbyll në sulm pjesën e parë. Berisha kroson nga e djathta, Kololli devijon topin por shumë larg portës së Subashiç.

43′ Rakitiç nis një top të bukur për Perisiç, gjuan me të majtën mesfushori por vetëm rrjetë e jashtme.

41′ Modriç provon me një gjuajtje nga jashtë zonës, por nuk kordinohet siç duhet. Topi përfundon jashtë kuadratit.

38′ Valon Berisha e tepron me mbajtjen e topit, ia rrëmben Versajlko por në momentin e fundit ndërhyn Alushi me sparkatë duke e nxjerrë topin në korne. Vendasit pretendojnë për 11 metërsh. Nuk ka asgjë për gjyqtarin.

33′ Aksion i rrjedhshëm për kroatët, Versajlko fut një harkim të rrezikshëm për Manxhukiç, del Ujkani i vëmendshëm.

32′ Arbër Zeneli bën një lëvizje mjaft të mirë dhe lëshon një goditje me të djathtën nga 25 metra, por topi përfundon jashtë kuadratit.

27′ Berisha kroson bukur për Muriqin, i cili i me kokë servir një top shumë afër portës për Rrahmanin, por mbrojtësi kosovar nuk koordinohet mirë duke shpërdoruar një rast të artë.

26′ Kosova provon të dalë përpara falë një inkursioni të Berishës, por mbrojtësit kroatë largojnë topin në goditje nga këndi.

24′ Brozoviç kroson nga këndi, Lovren ul topin për Perisiç, i cili në afërsi të pikës të penalltisë ka gabuar duke e dërguar topin mbi kuadrat.

23’ Kroacia qarkullon bukur topin në mesfushë në minutat e para të rifillimit të ndeshjes.

Ndeshja u ndërpre mbrëmjen e të shtunes dhe rifilloi të dielën në orën 14:30

21′ Ndeshja ndërpritet për shkak të reshjeve të dendura të shiut.

20′ Kroacia ka një mundësi të mirë për të rrezikuar, pavarësisht vështirësisë së terrenit. Perisiç provoi me një gjuajtje nga e majta që përfundoi jashtë, duke mos i pasuar Brozoviç që gjendje në pozicion të volitshëm.

16’ Versajlko harkon nga e djathta dhe gjen Perisiç në anën tjetër, i cili vonohet dhe nuk gjuan.

15′ Nga një goditje këndi vjen rreziku i radhës i Kroacisë, por fatmirësisht lojtarët kroatë ngatërrohen njeri me tjetrin. Në fund gjuan Vrsajlko, por godet mbrojtësin.

14 ‘ Loja vazhdon pa gjuajtje në portë, për shkak të fushës që është në gjendje të mjerueshme.

12 ‘ Kosova rrezikon me një goditje këndi, që largohet me vështirësi nga mbrojtja vendase pasi Subashiç vendosi të mos dilte nga katër lëndori.

8 ‘ Ujkani kontrollon një devijim të Manxhukiç, duke larguar rrezikun nga katërkëndori i tij.

3 ‘ Aksion i shpejtë i Rashicës, pro del portieri kroat që mbron portën.

2 ‘ Lojtarët e të dy skuadrave kanë vështirësi të mëdha të pasojnë, në terrenin kthyer në moçal.

1’ Fillon ndeshje na një terren shumë të rënduar.

Kroaci-Kosovë 1-0

Kroacia: Subashiç, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivariç, Perisiç, Rakitiç,(Kramariç 55′), Kovaçiç (Badelj 55′) Modriç, Brozoviç, (Kaliniç 73′), Manxhukiç.

Trajner: A.Cacia

Kosova: Ujkani, Jashanica, Kulolli, (Paqarada 70′), Vojvoda, Rrahmani, Alushi, Kryeziu, Zeneli, (Nuhiu 79′), V.Berisha, Muriqi (Fejzullahu 67′)

Trajner: A.Bunjaki

Gjyqtar: S.Johanenson (Suedi)

KV: Muriqi 65′, Vojvoda 83′