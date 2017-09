Komentuesit ia nxjerrin ‘’për hundësh’’ Bajramin Ramës: Pse e lejove mbulimin e Skënderbeut?!

Urimi i Kryeministrit Rama nuk ka munguar për besimtarët myslimanë.

Përmes një postimi në FB, Rama uroi Kurban Bajramin, ndërsa qytetarë i janë kthyer për mënyrën se si u bë falja e mëngjesit në sheshin “Skënderbej”.

Sipas tyre, Komuniteti Mysliman, në mënyrë të qëllimshme ka mbuluar statujën e Heroit tonë Kombëtar gjatë faljes, duke vënë dy stenda.

“MIRËMËNGJES dhe gëzuar Kurban Bajramin me këtë foto të Xhamisë së Beqarëve në Berat, një objekt i çmuar i trashëgimisë sonë kulturore, ku po punohet intensivisht për restaurimin e saj, bashkë me Teqenë e Helvetive, Xhaminë e Et’hem Beut në Tiranë dhe Xhaminë e Pazarit në Gjirokastër 🌹” – shkruan Rama.

Por bashke me urimet shume komentues i numerojne hallet, mungesen e ujit, te sigurise, i kujtojne gjyqtaren e vrare ne mes te Tiranes dhe i bejne thirrje te lere urimet por te punoje e te zgjidhe hallet per te cilat u votua.