Jona gjen burrë tek ‘Aldo Morning Show’, por s’u beson syve kur zbulon më kë kishte folur

Vetëm disa ditë më parë Jona nga Tirana u lidh përmes emisionit “Aldo Morning Show” me Adin.

Por, sot Jona ka rrëfyer përmes telefonit se si vijoi historia dhe çfarë zbuloi prej saj. Ajo tha se pasi shkëmbyen numrat e telefonit i kishte kërkuar Adit të shkëmbenin fotografi përmes ‘Viber’ ose ‘Whatsapp’ dhe ai i ishte përgjigjur se kishte vetëm “Facebook”.

Jona tregon se kur pa foton kuptoi se ai ishte komshiu i gjyshit të saj dhe jetonte në fshatrat e Kurbinit dhe jo në Tiranë dhe se kishte gënjyer se kishte kryer studimet në Itali. Sipas saj ai ishte i martuar dhe kishte një djalë.

“Në emisionin tuaj doli një djalë, u paraqit me emrin, Adi, vinte nga Italia, ishte me studime të larta, ishte 30 vjeç etj. Mua më tërhoqi biseda e tij dhe të kontaktova ty. U lidha me të dhe i thash mund të ndërrojmë foto në ‘Viber’ ose ‘Whats app’, më tha nuk kam, kam vetëm “Facebook”, kur e pashë ishte komshiu i gjyshit me fëmijë.

I thash të lutem mund të takohemi, më tha jam me pushime me prindërit. Ai ishte nga fshatrat e Kurbinit. Unë kam përkëdhelur djalin e tij, e ka emrin Joni. I thash a do dalim të takohemi nesër se kam edhe një kërkesë tjetër për fejesë, ku më tha? Dhe unë i thash emrin e dajës tim në Kurbin që është komshi e të dhe ai nuk mori më në telefon” tha Jona./Klan/