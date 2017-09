Jini të kujdesshëm, këto ushqime nuk duhet t’i kombinoni asnjëherë

Këshillat mjekësore nga dietologë të ndryshëm, japin disa këshilla mbi kombinimet në ushqime.

Por megjithatë janë disa kombinime që nuk duhet të eksperimentoni, si p.sh të kombinoni dy frute ose perime dhe t’i hani në të njëjtën kohë.

Jo vetëm se kombinimi i frutave dhe perimeve mund të jetë jo i shëndetshëm por mund të jetë edhe fatale për shëndetin tuaj.

Më poshtë janë disa kombinime që nuk duhet t’i përzieni:

Banane dhe pudingu

Ky kombinim është jo vetëm i vështirë jo vetëm për shkak të tretjes por edhe se ngadalëson mendjen tuaj. Po ashtu ky kombinim stimulon edhe prodhimin e toksinave dhe mund të jetë shumë e dëmshme për foshnjat.

Karotat dhe portokajtë

Karrota dhe portokalli është një kombinim shumë i shpeshtë që pothuajse të gjithë ne e bëjmë. Por ky kombinim nuk është shumë i preferuar sepse mund të shkaktojë thartirë të lukthit. Madje ky kombinim thuet se mund të dëmtojë edhe veshkat.

Qumështi dhe ananasi

Nëse qumështi dhe ananasi kombinohen së bashku, mund të shkaktojë dhimbje koke, dhimbje barku, trullosje, infeksione, diarre dhe probleme tjera që mund të jenë më shumë të dëmshme për foshnjat.

Limoni dhe papaja

Ky kombinim mund të rezultojë me anemi dhe me çrregullimin e nivelit të homoglobinës. Evitojeni këtë kombinim.

Qumështi dhe portokalli

Nëse jeni nga ata persona që e konsumoni këtë përzierje, atëherë stomaku juaj do të ketë probleme me tretjen.

Frutat dhe perimet

Mos i konsumoni asnjëherë frutat dhe perimet së bashku. Frutat janë me shumë sheqer dhe janë të vështira për tu tretur, duke bërë kështu që të keni dhimbje stomaku për kohë të gjatë. Kombinimi i frutave me perime vetëm përkeqëson situatat dhe bën që të keni dhimbje koke, diarre, infeksione dhe dhimbje stomaku.

Mbani mend se frutat mund të kombinohen vetëm me frutat.