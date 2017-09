100 mijë euro drogë në jaht, publikohen fotot shqiptarëve të arrestuar (Foto)

Publikohen fotot e shqiptarëve të arrestuar një ditë më parë pasi u kapën me 4 tonë hashash në një jaht në brigjet italiane.

Mediat italiane raportojne sot policia italiane ka dhene detaje të rezervbuara lidhur me operacionin e koduar “TRITON 2017”. Policia ka publikuar fotot e tre shqiptreve te arrestuar brenda jahtit me flamurin e SHBA e te mbushur me gati 4 ton marijuane: personat me inicialet M. F., 54 vjeç, V. E., 28 vjeç dhe M. E., 26 vjeç, të tre shqiptarë.

Anijet italiane, por edhe të roja ndërkombëtare që patrullonte i eshte vene pas jahtit pasi ishte pikasur qe me pare.

Pas ndjekjes është bërë bllokimi se bashku me drogen, e cila ne fillim u tha se kishte vlere 40 mije euro, por me pas u deklaruar se behej fjale per nje vlere ne treg prej 100 mije eurosh.

Detajet e para per te arrestuarit

Për shkak të sekretit hetimor, policia rezervohet të japë identitetin e tyre dhe moshën, por Top Channel ka mësuar se 3 personat në fjalë kanë hyrë në territorin malazez ditën e hënë. Pikërisht nga ky shtet dyshohet të jetë nisur edhe mjeti lundrues luksoz, i mbushur me drogë, i cili mendohet të jetë marrë më qira.

Jahti me flamurin amerikan është pikasur nga Guardia di Finanza italiane në ujërat territoriale në zonën e Viestes dhe pas ndjekjes dhe me suport ajror është bërë i mundur bllokimi i tij në det.

Paraprakisht, rezulton se jahti nuk ka shkelur ujëra shqiptare, ndërsa hetimet janë fokusuar mbi origjinën e drogës, vlera e së cilës përllogaritet mbi 20 milionë euro.

Pak ditë më parë, policia italiane sekustroi edhe 2.3 tonë kanabis që sapo ishte shkarkuar nga një gomone oqeanike e cila humbi gjurmët në ujrat malazeze dhe ato kroate. Pritësi i kësaj sasie ishte sërish një shqiptar që u arrestua ndërsa nga analizat e zhvilluara mes policisë italiane dhe asaj shqiptare rezulton se trafikantët janë duke shfytëzuar rrugë alternative, jo më nga territori dhe ujërat shqiptare drejt Puljas, por në pjesën e sipërme të Adriatikut.