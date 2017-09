Lajmi i fundit/ Gramoz Ruçi kryetari i ri i Kuvendit, mori vota edhe nga PD?

Gramoz Ruçi është zgjedhur sot kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë me 80 vota pro.

19 deputetët e LSI nuk kanë votuar fare, teksa 43 deptutetët e PD e kishin shprehur më herët votën e tyre kundër.

Sipas Besnik Bares, i cili drejtoi seancat e sotme, Ruçi ishte propozuar për kryetar nga PS me 55 firma deputetësh.

Anëtarët e komisionit të votimit, nga mazhoranca, ishin Alket Hyseni, Anastas Angjeli, Ulsi Manja. Nga opozita PD s’kishte depozituar emra, ndërsa nga LSI Endrit Braimllari.

Seanca parlamentare për votimin e Ruçit, si kryetari i ri i Kuvendit u mblodh sot në orën 18:00.

MOMENTI KUR VOTON LULZIM BASHA:

Teksa deputetet kane bere betimin e tyre, nen drejtimin e seances nga Besnik Bare.

VIDEO E BETIMIT:

PS 74 MANDATE

PD 43 MANDATE

LSI 19 MANDATE

PDIU 3 MANDATE

PSD 1 MANDAT

Teksa në Parlament votohej për kryetarin e Kuvendit, jashtë saj vijonte protesta e ish-të përndjekurve. Protestuesit e rrethuar nga kordoni i policisë u shprehën se janë kundër Ruçit për kryetar Kuvendi.

PALOKA TREGON PLANIN

PD e ka thënë tashmë fjalën e saj, me voten kunder Rucit. Kunder eshte shprehur edhe LSi-ja.

Sot në një prononcim për TCh, deputeti demokrat Edi Paloka ka treguar planin e PD per seancen kur do te votohet Ruci.

Paloka, i cili pritet të votohet si nënkryetar i Kuvendit, tha se reagimi i opozitës do të jetë një reagim edhe për zgjedhjet:

“Ne do të votojmë kundër Gramoz Ruçit për të gjitha ato arsye që i kemi thënë deri më sot. Nëse do të bëhet kryetar me votat e socialistëve, siç pritet të ndodhë, ne do t’i bashkohemi protestës së të përndjekurve”.