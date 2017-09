Fjalimi prekës i Gertës në Kuvend, vjen reagimi i parë nga PD

Gerta Loku, një vajzë mirditore, ka mbajtur sot një fjalim emocionues nga foltorja e Kuvendit të Shqipërisë dhe ka marrë duartrokitjet e të gjithëve. Emocionet nuk mund t’i fshehën disa prej deputetëve në Kuvend, ndërsa fjalimi i saj (video po bën xhiron e rrjetit) teksa i bënte thirrje politikës të kthejë sytë edhe nga fshati u përshëndet disa herë nga deputetët në parlament.

Para pak minutash vjen reagimi i parë nga PD, përmes deputetit Genti Strazimiri, fjalimin e së cilës e quan të pazakontë dhe bën fajtore qeverinë aktuale se në mandatin e shkuar zonat rurale i ka lënë në hije.

“Vajza që përloti mjerot, është “dibrane” aq sa ç’është “I pazakontë” fjalimi I saj….

Ka të pakten 5 vjet që u përsërisim deri në mërzi “çunave të shkathët” që të mos e harrojnë fshatin nga vijnë…

Ka të paktën 5 vjet që me aksentin e fshatit nga vijnë, na përgjigjen: do rilindim qytetet (dmth 7 mln euro për të shtruar me rrasa guri një qendër province që nuk ka ujë të pijshëm mgjths ujësjellësi kushton vetëm 1 mln euro)!

Meqë ra fjala, fshijini lotët dhe mos e kërkoni as në Dibër e as në Malsi të Madhe zonjën që do e harroni nesër përr “politikë editoriale”…

E gjeni në Mirditë, Prosek! Pak më shumë se 1 orë larg nga sheshi Skënderbej, asfalt deri në vend!

Pastaj duhet të merrni fuoristradat 4×4 dhe pothuaj po aq kohë sa ju ka marrë rruga nëpër autostradë, sepse ato 5-6 km deri tek ferma ku ka ndërtuar jetën nuk I lanë kohë Sali Berishës t’i kompletonte… Duhej “rilindur” qendra me…pllaka..”, shkruan Strazimiri në facebook.