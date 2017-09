I biri i feston ditëlindjen, ish -ministri Demiraj i dedikon fjalët më prekëse

Ish-ministri teknik i Punëve të Brendshme, Dritan Demiraj ka ndarë sot me ndjekësit e tij në ‘Facebook’ një gëzim familjar.

Djali i tij, Driloni ka ditëlindjen, ndërsa Demiraj e ka uruar vogëlushin me fjalë zemre. Mes të tjerash ish-ministri teksa i shpreh urimet, shton se i biri i mungon, për shkak edhe të largësisë, pasi ai ndodhet në Amerikë.

MESAZHI I DEMIRAJT

Biri im gezuar ditelindjen!

Ta them me te njejtin gezim qe me perfshiu kur mora lajmin e ardhjes tende ne jete dhe me te njejten dashuri te pamate qe kam ndjere kur te pashe per here te pare!

Te perqafoj fort Drilon Demiraj dhe me mungon shume. DD.