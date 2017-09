U vra nga ish- burri, çdo të ndodhë me fëmijët e Fildezit

Historia e familjes së gjyqtares së vrarë pak ditë më parë nga ish-bashkëshorti ka ngjallur një solidaritet të fortë nga shoqëria si dhe reagimin e menjëhershëm të institucioneve shtetërore.

Bashkia e Tiranës ka qenë e para e cila ka ndërmarrë hapa konkretë për të ndihmuar dy fëmijët e gjyqtares të mbetur jetimë të cilët jetojnë sëbashku me gjyshërit e tyre në një banesë të vjetër me qira.

Mësohet se përfaqësues të Bashkisë së Tiranës kanë vizituar familjen e së ndjerës Fildez Hafizi, ku janë njohur me kushtet e vështira ekonomike.

Bashkia e Tiranës, përmes Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, është angazhuar që të plotësojë dokumentacionin për heqjen e kujdestarisë së babait që është në burg dhe dhënien e kujdestarisë me vendim gjykate tezes së fëmijëve.

Nga dhënia e kujdestarisë do të përfitojë secili prej dy fëmijëve nga 9 000 lekë në muaj.

Gjithashtu, ata do të zhvendosen edhe në një tjetër shtëpi me qira, e cila do të paguhet tërësisht nga ana e Bashkisë së Tiranës, ndërkohë në bashkëpunim edhe me donatorët, do të bëhet edhe mobilimi i shtëpisë së re ku do të jetojnë fëmijët, pasi të gjitha pajisjet aktuale ishin tejet të amortizuara.

Ndërsa në bashkëpunim me donator privat, fëmijëve u është siguruar transporti falas për në shkollë./panorama