Europa Lague/ Arsenal fitore pa mundim, Lacio mposht ‘’ashpër’’ skuadrën e Olayinka-s

Europa League ka luajtur në këtë momente një pjesë të ndeshjeve të raundit të dytë në fazën e grupeve ku nuk kanë munguar rezultate surprizë dhe golat e shumtë.

Arsenal i Venger ka marrë një fitore pa shumë mundime në Bjellorusi me rezultatin 2-4 kundër Bate Borisov. Për anglezët shënoi Ëolcot dy herë para se Holding ti dërgonte shifrat në 0-3. Më pas vendasit reaguan duke ngushtuar diferencën, por Giroud me fillimin e pjesës së dytë shënoj golin e katërt. Për të stampuar shifrat përfundimtare mendoi Ivanic.

Lacio e Strakoshës i është imponuar Zulte Ëaregem të Belgjikës ku aktivizohet edhe Peter Olayinka me shifrat 2-0. Kryeqytetasit italian zhbllokuan me Caicedo në minutën e 18-të, ndërsa Immobile pak para fundit të ndeshjes i dhuroi fitoren e pastër Lacio-s.

Dy rezultatet surprizë deri më tani janë regjistruar në Spanjë dhe Austri. At. Bilbao është mposhtur në shtëpi me rezultatin 0-1 nga ukrainasit e Zorya Luhansk, ndërsa po me të njëtat shifra është mundur edhe Marseille në Austri nga Salzburg

Sfida Nice – Vittese vijon të luhet për shkak të një ndërprerje të energjisë në stadium.