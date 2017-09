Fotoja e Enver Hoxhës dhe flamuri me yll, reagon Basha: Do veprojmë si Gjermania

Një reagim ka ardhur nga kryetari i PD, Lulzim Basha lidhur me foton në Konferencën e Pezës, ku u shfaqën simbolet e komunizmit, siç ishte fotoja e diktatorit Enver Hoxha dhe flamuri me yll.

Ai theksoi se kjo është një sëmundje e përsëritur, ndërsa ilaçi nuk jepet me propozime fasade.

Basha tha se PD do të propozojë shumë shpejt kë Kuvend një projektligj për përdorimin e simboleve të komunizmit

“Sëmundje e përsëritur, të cilës nuk mund t’i jepet ilaçi me propozime fasadë. Ne kemi kërkuar ndihmën e partnerëve ndërkombëtarë, amerikanë dhe gjermanëve dhe shume shpejt do propozojmë në Kuvend një projektligj për ndalimin dhe kriminalizimin e përdorimit të simboleve te Komunizmit sipas ligjit që përdorte Gjermania lidhur me simbolet e nazizmit”, përfundoi Basha.