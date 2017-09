Emigrantja shqiptare në emision Live: Dua një lidhje për dy javë se jashtë kam një tjetër

Një emigrante shqiptare ka habitur me kërkesën e saj në transmetim direkt. Gjatë emisionit ‘Aldo Morning Show’ përmes një telefonate, emigrantja ka kërkuar një lidhje në Shqipëri vetëm për 2 javë, pasi sipas saj edhe aq ditë i kanë mbetur për të qëndruar në vendlindje.

Emigrantja e quajtur Vera u shpreh se e ka një lidhje tjetër jashtë.

“Jam Vera, desha një njohje për këto pak ditë që më kanë ngelur, se do iki jasht. Nëse është e mundur me njoh një djalë që ia vlen, për këto dy javë. Unë do iki jasht, por nëse ja vlen do ta marr me vete. Dua të lidhem për dy javë. Jashtë e kam një lidhje, më duhet një për këtu. Në rrugë dal përditë unë. Unë s’dua pleq, dua moshë të re”- tha ajo.