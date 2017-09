Eksplozivi në makinë në Shijak, policia jep detaje të reja

Tweet on Twitter

Një makine i kanë vendosur një sasi eksplozivi tek Kodrat e Rrushbullit në Durrës.

Fatmirësisht pronari i mjetit ka pikasur lëndën plasëse, dhe me shpejtësi ka njoftuar policinë. Mësohet se lënda eksplozive i është vendosur një automjeti tip “Benz” ngjyrë gri. Teksa ende nuk ka informacion zyrtar as në lidhje me identitetin e pronarit të mjetit.

Por burimet thane se ai e kishte blere dy dite me pare kete makine dhe sot e zbuloi lenden e dyshimte poshtë mjetit vetem kur e çoi për kontroll teknik.

Sipas te dhënave nga policia e Durrësit, njoftimi për nje makine te cilet dyshohej se i ishte vendosur eksploziv erdhi pikërisht nga servisi i makinave, aty ku mjeti ishte dërguar për kontroll teknik. Nga hapja që i është bërë mjetit, është parë një minë artizanale që mund të shpërthejë me telekomadë.

Dyshohet se kemi të bëjmë me një atentat të dështuar.

Forcat e policisë të njoftuara nga pronari i mjetit kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet.

Janë njoftuar edhe forcat xheniere për të shkuar në vendin ku është vënë eksplozivi dhe për të kryer shpërthimin e kontrolluar e për të hequr lëndën plasëse nga mjeti./panorama