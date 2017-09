E rëndë/ Burri përdhunoi binjaken e gruas, justifikohet se e ka ngatërruar me partneren

Një njeri nga Melbourne, i cili ka dhunuar motrën identike binjake të gruas së tij, është burgosur- pasi pretendoi se sulmi ndodhi për shkak se ai e ka ngatërruar atë për motrën e saj.

24 vjecari u dënua me katër vjet burgim, pasi u dënua për përdhunim dhe sulme të pahijshme, raporton Herald Sun, transmeton Indeksonline.

Ai i kishte thënë policisë se viktima ishte një gënjeshtare dhe se këtë po e bën me qëllim- por gjykata dëgjoi se i kishte thënë asaj se ai kishte fantazuar gjithmonë të kishte marrëdhënie seksuale me të.

Sipas versionit të policisë, vajza ishte duke qëndruar tek motra e saj. Ajo kishte qenë duke fjetur në dhomë, kur burri i motrës kishte hyrë për të folur me të, por më vonë i kishte tërhequr rrobat e saja e kishte përdhunuar.

Ai disa herë e kishte pohuar në polici se gruaja e tij dhe viktima dukeshin identik me njërin tjetrin.