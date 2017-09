E mitura shtatëzënë me kushuririn, ai nuk e pranon, nëna ‘’shpërthen’’ live: E more me forcë, e çove në hotel

Historia shokuese e vajzës nga Dibra, e cila pretendon se ka mbetur shtatëzënë me kushuririn, vijon të ‘’godasë’’.

Vajza 17-vjeçare nga fshatrat e Dibrës dhe nëna e saj Selvia deklarojnë se ajo ka lindur fëmijën e kushëririt, 26-vjeçari nuk e pranon, jo vetëm atësinë por as që ka pasur marrëdhënie me të.

Në emisionin “Me zemër të hapur” në “Neës24′, nëna e saj është përplasur live gjatë lidhjes telefonike të djalit që supozohet se është i ati. Selvia tha se 26-vjeçari e ka marrë vajzën e saj me forcë dhe e ka çuar në hotel, raporton “BalkanWeb”.

DJALI

Ju nuk e njihni atësinë e vogëlushes 4 muajshe?

Jo, nuk e njoh.

A keni pasur raport me vajzën e zonjës Selvi?

Jo, nuk kam pasur.

Nuk e njihni fare?

E kam kushërirë nga krahu i babit.

Çfarë marrëdhënie keni pasur?

Thjesht një telefonatë. Më ka marrë vetë ajo.

Pastaj krijuat raporte intime bashkë?

Jo, asnjëherë.

Ju pretendoni se me vajzën nuk keni pasur asnjë lloj raporti?

Jo, jo.

NËNA

“E ke marrë vajzën time me forcë e ke çuar në Peshkopi. I ke marrë dhe paret për hotel. Më 6,7,8 gusht ke marrë në telefon. Ti ke pasur marrëdhënie me vajzën time. Unë e di shumë mirë, kam ndjekur vajzën. Edhe vajza e vogël është e jotja. Ata ngjajnë shumë”, tha nëna e 17-vjeçares.

Ajo rrëfeu se kanë dashur që vajza ta çojë foshnjën në shtëpinë e fëmijës, por vajza nuk pranon. “Po unë e di ça kam hequr. Jam futur në borxhe”, tha ajo.