Dyshohet se arrestimi i policit u pengua qëllimisht, urdhëri i dhënë nga Italia u zvarrit për vite

Shërbimi i Çështjeve të Brendshme dhe Ankesat ka bërë objekt hetimi zbarritjen e ekzekutimit të urdhër-arrestit ndërkombëtar për ishoficerin e lartë të Policisë, Dritan Xhindoli.

Pas arrestimit të 39-vjeçarit nga Policia e Durrësit një javë më parë, SHÇBA ka nisur hetimet në lidhje me këtë rast, duke verifikuar të gjitha procedurat e ndjekura nga strukturat e Interpolit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë.

Ndërsa ka dyshime se arrestimi i Dritan Xhindolit mund të jetë penguar qëllimisht nga drejtues të lartë të Policisë.

Burime nga Ministria e Brendshme thanë se po verifikohen të gjitha shkresat dhe letërkëmbimet mes Interpol Romës e Interpol Tiranës, për të mësuar arsyet e vonesës 4-vjeçare të ekzekutimit të urdhrit të arrestit ndërkombëtar.

Në njoftimin zyrtar të Policisë së Shtetit, ndonëse emri i ish-komisarit nuk jepet i plotë, vetëm me iniciale, saktësohet se arrestimi është bërë me qëllim ekstradimi drejt Italisë.

“Më datë 21 shtator është bërë arrestimi i përkohshëm me qëllim ekstradimi drejt Italisë i shtetasit D.Xh. 39 vjeç, banues në Durrës.

D.Xh. është shpallur në kërkim nga Zyra Qendrore Interpol Tirana, pasi Gjykata e Apelit në Bolonja, me vendimin Nr.460/2013-R, datë 15.02.2013, e ka dënuar me 10 vite burg për veprat penale ‘Vjedhja’ dhe ‘Falsifikimi i dokumenteve’”, thuhet në njoftimin zyrtar të Policisë së Durrësit.

ARRESTIMI

Ish-drejtuesi i lartë i Policisë së Shtetit, Dritan Xhindoli, është arrestuar një javë më parë në Durrës, me qëllim ekstradimi në Itali, pasi rezultonte i dënuar atje me 10 vjet heqje lirie.

Xhindoli, me gradën komisar, së fundmi nuk ishte më pjesë e Policisë, pasi kishte dhënë dorëheqjen që prej muajit qershor. Shpallja e tij në kërkim, në formë zyrtare nga autoritetet italiane, është bërë më 9 qershor të vitit 2017.

Me një shkresë të kësaj date, Drejtoria për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar kërkonte gjetjen dhe kapjen e shtetasit Dritan Xhindoli, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane për akuzat e vjedhjes dhe falsifikimit të dokumenteve.

Sipas shkresës së autoriteteve italiane, theksohet se 39- vjeçari Xhindoli është dënuar me 10 vjet heqje lirie nga Gjykata e Bolonjës. Urdhri për arrestimin e tij ka qenë edhe më i hershëm se kaq, por mësohet se është mbajtur i fshehtë, duke bërë çdo përpjekje që ai të mos zbatohej prej vitit 2013.