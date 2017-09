Djali sheh foton e shkrepur para 20 vitesh, sfondi i saj e lë pa fjalë (Foto)

Djali nga Anglia ka parë rastësinë më të bukur të jetës.

Teksa me vëllezërit po shihte foto të fëmijërisë, ai sheh dicka shumë të bukur. Fotografia tregon atë së bashku me vëllezërit e tij duke luajtur në rërë por pas tij ndodhet një vajzë e vogël. Nick nuk arrin tu besojë dot syve kur sheh që vajza e vogël është vajza me të cilën do të martohet më vonë.

Që të dy, Nick Wheeler e Aimee Maiden, ndodhen disa metra larg të përjetësuar në fotografi.

Në të vërtetë familjet e tyre jetonin 65 kilometra larg dhe ka qenë rastësi që të dyja palët kanë kaluar pushimet e tyre, në të njëjtin vit, në Mousehole, të Britanisë së Madhe.

Dy dekada më pas, dy fëmijët të cilët nuk njiheshin, por që rastësisht ishin shumë afër në plazh, u bënë burrë dhe grua.

Një shenjë e fatit? Nuk e dimë por ngelet një rastësi e bukur