Detajet/ Banda e grabitësve në kufirin greko-shqiptar, zbardhet e vërteta e operacionit

Më 27 korrik të këtij viti, Komisariati i Policisë Sarandë dhe ai i Delvinës finalizuan me sukses operacionin e koduar “Përtej kufijve” për goditjen e një bande të rrezikshme grabitësish të armatosur, të cilët vepronin në kufirin greko-shqiptar.

Ndonëse dy muaj më parë ky operacion bëri bujë, policia u tregua e rezervuar jo vetëm të tregonte veprimtarinë e autorëve, sendet e sekuestruara, por edhe emrat e personave të përfshirë në këtë veprimtari.

“Gazeta Shqiptare” zbardh sot të vërtetën e operacionit, ku emrat e të arrestuarve nuk janë të panjohur për drejtësinë shqiptare.

Bëhet fjalë për shtetasit Gëzim Elmazi 40 vjeç, një ish-efektiv i Komisariatit të Policisë Sarandë, ku para disa vitesh ka qenë i dënuar për pengmarrje; kunati i tij Klodian Basholli, banues në Shijan, Delvinë, një ish-i dënuar nga Krimet e Rënda për trafik ndërkombëtar droge; Zenel (Nel) Shyti, 28 vjeç nga Bulqiza, i dënuar më parë për kalim të paligjshëm të kufirit dhe vjedhje si dhe i deportuar disa herë nga pala greke; Alfred Hoxha, 34 vjeç, banues në Durrës, i dënuar më parë bashkë me Nelin për vjedhje në bashkëpunim. Gjykata e Sarandës dhe ajo e Apelit Gjirokastër u kanë lënë në masën e sigurisë “Arrest ne burg” të katër këtyre shtetasve, 3 prej të cilëve u kapën në automjetin tip “Toyota”, që drejtohej nga Gëzim Elmazi dhe që fillimisht nuk iu bind urdhrit të policisë për ndalim tek Ura e Gajdarit.

NGJARJA

Në dosjen hetimore thuhet se: “Në datën 27.07.2017, në orët e para të mëngjesit, shërbimet e policisë gjyqësore kanë marrë njoftim nga sallat operative respektive se po qarkullonte një automjet me targë xxx, në brendësi të të cilit ndodheshin katër persona të dyshuar për kryerjen e veprave penale. Kështu, ata duhet të ndaloheshin nga efektivët e policisë dhe të shoqëroheshin në komisariat për verifikime të mëtejshme. Informacionet në ngarkim të këtyre personave janë dhënë në rrugë operative (konfidenciale) nga autoritetet policore greke, duke iu referuar faktit se këta persona kishin kryer vjedhje në shtetin grek dhe ishin larguar prej andej nëpërmjet brezit të gjelbër kufitar, duke hyrë më pas në territorin e RSH-së, në zonën e Konispolit. Rreth orës 07:30, të datës 27.07.2017,

patrulla e policisë e pozicionuar me shërbim tek rreth-rrotullimi Ura e Gajdarit, e përbërë prej efektivëve të Komisariatit të Policisë Delvinë, ka konstatuar në lëvizje automjetin e markës ‘Toyota’. Kur automjeti është afruar tek rreth-rrotullimi, efektivët e policisë i kanë bërë shenjë drejtuesit të mjetit të ndalonte, por megjithëse ai i ka parë, nuk i është bindur urdhrit, por ka vazhduar rrugën në drejtim të Sarandës. Në këto kushte, efektivët e policisë janë vënë në ndjekje të automjetit të të dyshuarve. Gjatë ndjekjes, automjeti është arritur dhe është ndalur nga efektivët e policisë në afërsi të pikës së karburantit “K…”. Në momentin e ndalimit është konstatuar se brenda mjetit ndodheshin tre persona. Pasagjerë në mjet ndodheshin Neli dhe Alfredi, ndërsa mjeti drejtohej nga Gëzim Elmazi.

Pasi kanë komunikuar me eprorin e tyre, shefin e Qarkullimit, dy efektivët u kanë dhënë urdhër personave të dyshuar që të shkonin me ta. Për të mundësuar shoqërimin në kushte të sigurta dhe për të shmangur rrezikun e largimit të tyre, efektivët kanë nxjerrë nga automjeti njërin prej tyre, duke e ulur në mjetin e policisë, duke e zënë vendin e tij efektivi i policisë. Në ecje, njëri prej personave që ndodhej në ndenjësen e pasme të mjetit “Toyota” ka hedhur jashtë një çantë. Në ato momente efektivi i policisë ka urdhëruar drejtuesin e mjetit të ulte shpejtësinë, por ndërkohë ka konstatuar se çantën e hedhur e ka marrë efektivi tjetër i policisë, që vinte pas tyre me automjetin e policisë.

Më pas, gjatë kontrollit policor që iu bë çantës janë konstatuar një sasi e konsiderueshme bizhuterish të ndryshme si: varëse, ora, byzylykë, vathë si dhe sende të tjera, të cilat janë dyshuar si të vjedhura në fshatrat grekë, përtej kufirit. Gjithashtu, në brendësi të çantës janë gjetur edhe 2 armë zjarri luftarake të llojit pistoletë ‘TT’, me 1 krehër të mbushur me 6 fishekë dhe 4 fishekë të tjerë të modelit 65 dhe një ‘Zastava’ e një krehër metalik i kësaj pistolete me 6 fishekë”.

KALLËZIMI

Lidhur me ngjarjen ka bërë kallëzim penal një shtetase greke. Ajo ka thënë se kur ka shkuar në banesën e saj së bashku me dy vajzat, në momentin që ishin duke u futur në banese, vajza e saj 9-vjeçare ka parë 3 persona që po largoheshin nga banesa e tyre, por nuk ka mundur të shihte me imtësi karakteristikat e tyre fizike. Mbi këtë konstatim, kanë hyrë menjëherë brenda dhe kanë parë se ata kishin kryer vjedhje të disa sendeve për të cilat jep karakteristikat e tyre.

Kështu, tek dhoma e gjumit mungonin sende, bizhuteri, dy kryqe prej floriri, një ore grash e larë në flori me disa gurë rreth xhamit me vlerë 350 euro; një varëse me pesë rreshta gurësh të ngjyrave të ndryshme, një varëse me tri pllaka sipër të cilave ka punime si të qilimit dhe një zinxhir me disa gjemba me ngjyrë ari, një varëse me disa rrathë njëri pas tjetrit dhe disa gurë sipër tyre me një zinxhir në ngjyrë ari, një telefon ‘IPHONE’, në ngjyrë të bardhë dhe i bllokuar, një orë në ngjyrë jeshile në gjendje jofunksionale, një byzylyk burrash me katër hallka të gjata, dy orë burrash, një byzylyk tjetër i larë në flori me hallka, një varëse qafe që kishte një medaljon me figurën e “Krishtit”.

Për të provuar ngjarjen e ndodhur në dt. 26.07.2017 në banesën e saj dhe rrethanat e zhvillimit të saj, shtetasja greke ka paraqitur edhe një ekzemplar origjinal të kallëzimit të saj të dhënë para autoriteteve policore greke, i cili është administruar në cilësinë e provës dokumentare me procesverbalin për këqyrje-marrje të dokumentit, të mbajtur prej policisë gjyqësorë.

DEKLARIMET

I pyetur lidhur me ngjarjen, Gëzim Elmazi ka parashtruar se ditën e ngjarjes, rreth orës 05:30 të mëngjesit e ka marrë në telefon kunati i tij (vëllai i gruas) shtetasi Klodian Basholli, i cili i ka kërkuar të shkonte dhe ta merrte me automjet në Konispol, pasi kthehej nga Greqia. Gëzimi ka shkuar për ta marrë dhe kur ka mbërritur në Konispol është ulur në një lokal ku rrinë refugjatët dhe ka pirë një kafe, derisa e ka telefonuar kunati dhe i ka kërkuar të shkonte tek fusha e sportit. Gëzimi ka shkuar tek fusha e sportit me automjetin e tij dhe ka parë Klodianin me dy persona të tjerë të panjohur, por që atje mësoi se quheshin Neli dhe Alfred.

Kur janë takuar, Klodiani i ka kërkuar që të merrte edhe dy personat, pasi ishin shokët e tij dhe kishin qenë në Greqi së bashku. Gëzimi ka parë se njëri prej shokëve të Klodianit mbante një çantë shpine me vete, por nuk dinte se çfarë kishte brenda. Pasi ka marrë të tre personat, janë nisur me automjet në drejtim të Sarandës. Automjetin e drejtonte vetë Gëzimi, ndërsa kunati i tij, Klodiani ishte ulur në ndenjësen e parë të pasagjerit, ndërsa dy të tjerët pas. Çantën e shpinës e ka mbajtur (xxx) përpara këmbëve të tij, ndërsa (xxx) ka pasur një borsetë (çantë e vogël që mbahet krahëqafë) në të cilën mbante pasaportën e tij, të cilën shprehet se tek (xxx) e ka hequr nga trupi dhe e ka vendosur në xhepin e sediljes së shoferit. Kur kanë mbërritur në fshatin Shijan, nga automjeti ka zbritur kunati i tij, Klodiani që kishte banesën në atë fshat, ndërsa Gëzimi dhe dy të tjerët kanë vazhduar rrugën drejt Sarandës. Tek Ura e Gajdarit ishte një patrullë e Policisë së Qarkullimit Rrugor e Policisë së Delvinës dhe disa metra më tutje ka dëgjuar sirenat e policisë duke i bërë shenjë për të ndaluar. Ai sqaron se në atë kohë ka hapur krahun dhe ka ndaluar automjetin. Kur është afruar patrulla e policisë, i kanë thënë se duhej të shkonte me ta për një verifikim në komisariat. Gjatë rrugës, shoku i kunatit të tij që ndodhej mbrapa tij, në një moment ka hedhur nga dritarja çantën e shpinës.

Në atë moment, Gëzimi ka ndaluar automjetin dhe ka parë se nga mjeti i policisë që ndodhej pas tij ka zbritur një punonjës policie dhe ka marrë çantën. Kur kanë mbërritur në Delvinë, ka mësuar se në çantën e shokëve të kunatit ndodheshin disa bizhuteri dhe dy pistoleta. I pyetur se cilin nga personat ka parë se e mbante çantën, Gëzimi shprehet se atë e mbante (xxx). Lidhur me ngjarjen janë pyetur në cilësinë e personit nën hetim edhe shtetasit Zenel Shyti dhe Alfred Hoxha. Të dy këta persona kanë mohuar që ditën e ngjarjes të vinin nga Greqia së bashku me shtetasin Klodian, duke shprehur se në automjetin “Toyota” kishin hipur rastësisht në (xxx) dhe jo në (xxx) dhe secili prej tyre shprehet se në makinë ndodheshin tre persona (përfshirë edhe xxx). Të dy këta shtetas konfirmojnë njohjen nga ana e tyre të shtetasit Gëzim, të cilin sqarojnë se e njihnin nga Klodiani, që e kishte kunat dhe njëherësh konfirmojnë faktin se gjatë rrugës për në komisariat kanë parë se nga makina me të cilën kishin udhëtuar për në Delvinë, ishte hedhur një çantë në ngjyrë kafe dhe kryerjen e këtij veprimi ia faturojnë drejtuesit të mjetit, shtetasit Gëzim.

Konkretisht, lidhur me ketë moment të hedhjes së çantës, shtetasi (xxx) ka deklaruar se: “Makina e policisë ndaloi për të marrë çantën që hodhi drejtuesi i mjetit, ndërsa shtetasi (xxx) ka deklaruar se ‘pa mbërritur në (xxx), drejtuesi i automjetit (xxx) më tha mua ke një çantë në bagazh, merre dhe hidhe jashtë makinës, por unë nuk arrita dot që ta hidhja jashtë makinës pasi, aty ishte punonjësi i policisë dhe në atë moment, vetë drejtuesi i automjetit mori çantën dhe e hodhi jashtë makinës, në afërsi të linjës së betonit’”. I pyetur rreth faktit objekt hetimi, personi nen hetim, shtetasi (xxx), ka parashtruar se përpara rreth tri ditësh (datën e saktë nuk e kujton), ishte nisur nga Saranda për në Greqi së bashku me shtetasit (xxx) dhe (xxx), duke e kaluar kufirin me këmbë ilegalisht nëpërmjet brezit të gjelbër kufitar. Në Greqi kanë shkuar për punë, por nuk kanë gjetur. Pasi kanë lëvizur në një fshat grek, kanë gjetur një banesë të braktisur dhe janë futur brenda saj. Atje kanë kontrolluar të gjithë banesën dhe kanë gjetur disa sende, bizhuteri dhe dy pistoleta, të cilat i kanë futur në një çantë shpine dhe janë kthyer për në Shqipëri.

Pasi janë kthyer nga Greqia të tre së bashku, Klodiani ka telefonuar dhëndrin e tij që të shkonte t’i merrte në Konispol. Mbas një ore ka mbërritur dhëndri i tij Gëzimi dhe kanë hipur në automjetin e tij dhe janë nisur në drejtim të Sarandës. Gjatë rrugës, dhëndri i tij, Klodiani kishte lënë çantën e tij personale të vendosur në sediljen e pasme të makinës. Klodiani ishte ulur përpara dhe mbrapa ishin ulur shokët e tij (xxx). Kur kanë mbërritur në fshatin Shija, ka zbritur nga makina dhe është nisur për në shtëpi, kurse të tjerët kanë vazhduar rrugën për në Sarandë. Shtetasi (xxx) sqaron se gjatë rrugës, çantën e shpinës e kishte vendosur në pjesën e përparme te këmbët e tij”.