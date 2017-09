Dëshmia e gruas që kërkon ndihmë: Burri do më vrasë, s’dua ta pësoj si Fildezi

Vrasja e gjyqtares Fildeze Hafizinga ish-bashkeshorti i saj ne mes te Tiranes te enjten, ka ngjallur ndjenjen e frikes per jeten edhe per shume gra te tjera te cilat ne heshtje vuajne dhunen ne familje, kercenimet nga bashkeshortet apo ish-et. Njera prej tyre, e quajtur Merita Brama, i ka shkruar Nismes Thurje, e cila ne faqen e saj te Facebook, ka publikuar mesazhin trondites te gruas e cila ka frike per jeten, se mund ta pesoje njesoj si gjyqtarja Fildezi. Ajo ka publikuar edhe foton e ish-bashkeshortit, i cili e kercenon se do ta vrase. Por nuk mbaron me kaq. Gruaja tregon se si disa kohe me pare eshte dhunuar barbarisht me leve ne rruge nga ish-burri dhe Prokuroria e Policia nuk levizin gishtin per t’i dhene urdher mbrojtje.

Nga Merita Brama

Nisma përshëndetje. Quhem Merita Brama dhe dua ti bëj nëpërmjet jush një apel gjithë strukturave të shtetit dhe shoqërise sepse jam e rrezikuar për jetën, unë dhe fëmijët e mi.

merita brama ndihmne

Unë jam ndarë nga im shoq në maj sepse ai ishte i dhunshëm. Nuk mund ta duroja më. Mbas vitesh dhune e vendosa dhe u largova me fëmijët. Pasi u ndamë, në mëngjesin e 15 korrikut, në orën 6, burri më ka zënë pritë teksa shkoja në punë dhe tentoi të më vriste me levë. Kam ngrënë mbi 40 goditje levash në kokë dhe gjithë trupin dhe një Zot e di si munda ti shpëtoj e të largohem prej tij. E larë në gjak kam shkuar në komisariat ku më ka rënë të fikët dhe jam zgjuar në spitalin e traumës. Aty ka ardhur prokuroria dhe më ka marrë kallzimin por ju desh 1 muaj e gjysëm që ta shpallnin personin në kërkim. Ndërkohë ai fshihet te të afërmit e tij dhe me con kërcënime nëpërmjet vëllezërve të tij se do më vrasë edhe mua dhe fëmijët. Fëmijët janë me mua, njëri rri gjithë ditën e më ruan teksa tjetri punon. Jam shumë e frikësuar. Nuk dua ta pësoj si Fildesi që iku nga kjo jetë. E dua jetën dhe nuk kam bërë asnjë faj që të ma marrë dikush. I dua fëmijët dhe duam të jetojmë të qetë. Policia, prokuroria as që na dëgjojnë. Kam kërkuar urdhër mbrojtjeje, asgje. Askush nuk na i vë veshin dhe ndaj ju drejtuam ju që ndoshta duke e bërë publike, shumë njerëz solidarizohen dhe shteti reagon e na mbron. Ky në foto është ish burri im, Agim Isuf Doçi, njeriu që do të na vrasë. I cili eshtë betuar se nëse nuk na vret, nuk gjen paqe.

Ju lutem na ndihmoni!