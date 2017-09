Dalja e parë pas aksidentit tragjik në Tiranë, deputeti Rakipi shprëndan mish në Peqin (Foto)

Pas një periudhe kohë nga aksidenti në tragjik në Tiranë, ku humbi jetën një qytetar, deputeti i PDIU-së, Aqif Rakipi është shfaqur sërish në publik.

Mësohet se Rakipi është shfaqur duke shpërndarë mish për të varfrit në qytetin e tij të lindjes. Ai madje ka edhe një mesazh për ta. STATUSI

Me rastin e festes te Kurban Bajramit deshiroj tju uroj te gjitheve gezuar mbaresi dhe miresi per ju dhe per familjet tuaja. Sot sikurse ne te gjithe Kurban Bajramet e tjere familja jone kreu ritin e prejes te kurbanit.

50 deshe ishin te destinuar qe te flijoheshin per Zotin ne kete dite te bekuar dhe mishin e tyre i ndame familjeve me ne nevoje te qytetit tone.

Duke shpresuar se kemi kenaqur sado pak keto shtresa ne nevojë dhe kemi kthyer buzeqeshjen e te pervuajtureve te lagjes ne te cilen jam rritur ju uroj edhe njehere nga zemra Gezuar Kurban Bajramin qofte i begate per te gjithe.

Me respekt Aqif Rakipi.