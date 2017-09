Denoncimi/ ‘’ Si po i favorizon policia e Haki Çakos eksportuesit e kanabisit në Itali’’

Një tjetër denoncim dhe akuzë e rëndë është raportuar nga Sali Berisha.

Përmes një statusi në FB, ai akuzon Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë se favorizon eksportuesit e kanabisit.

Sipas tij, Policia përqendrohet në terren, duke lënë eksportuesit që të eksportojnë drogë drejt vendeve fqinje.

STATUSI

Noriega dhe Haki droga, krenare me suksesin e madh ne eksportin e droges. Po nisin çdo jave tonelata ne Itali!!

Te dashur miq, Noriega dhe Haki droga, me operacionet e tyre te fuqishme kunder droges dhe trafikanteve, kane arritur kohet e fundit suksese te medha ne eksportin e kanabisit. Keshtu, çdo jave, fale luftes me zero tolerance te tyre kunder kanabisit, ata nisin si eksport 2-12 ton hashash. Kete here te fundit nxoren 1000 policie nga toka, deti dhe ajri per te bllokuar trafikantet, por jo ata qe eksportojne mall, ndaj u eksportuan 2.3 ton!?