Denoncimi i radhës/ Berisha referuar qytetarit: “Mbyllni gojën dhe sytë, lërini skafet të kalojnë”

Denoncimi i radhës nga Sali Berisha, referuar qytetarit dixhital, është për Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, Haki Çakon e kryeministrin e vendit, Edi Rama se kanë lejuar kalimin e skafeve me drogë në det.

Sipas tij, kjo është e vërteta e “radarëve që nuk punojnë” për të cilën Çako i dërgonte letër edhe Ministrisë së Mbrojtjes.

Statusi i plote

E verteta e radareve!

Urdheri i Norieges: “lerini skafet te kalojne!”

Ushtaraku dixhital pergenjeshtron Noriegen dhe Haki Drogen:

Policet, ne radaret e QNOD i shohin live gjurmet e skafeve por urdheri nga siper fare eshte i prere: te mbyllin gojen dhe syte, skafet te kalojne!

Prej vitesh sabotohet nga qeveria, e cila, pasi prishi kontraten, vendosja e kamerave me infrarouge, qe bejne te mundur kapjen jo vetem te gjurmeve por te skafeve live me gjithe kerkesat e perseritura per vendosjen e tyre qeveria nuk jep fondet per to sepse qeveria drejton vet trafikun. sb

“Pershendetje Doktorr.po ju shkruaj kete mesazh per te sqaruar opinioni lidhur me te verteten e gjurmeve te Cakos

E vertete, Cakua kerkon vetem gjurmet , me urgjence nga serveri vetem kur skafet kapen nga Italia.

Te mjeret police te kufirit kane urdher te prere te mos hapin goje kur keto gjurme jane LIVE ne QNOD e shohin njeri tjetrin ne sy e thone se nuk u duket interesante gjurma per te mos thene mbyllin syte gjer ne zhdukjen e saja

Per te bere lojen e gjurmes Cakua se bashku me Ramen kane bllokuar me qeverine kerkesen qe ushtaraket kane bere prej kohesh per paisjen e qendres me kamera infratekuqe dhe radar me te rinj. Ky system dhe keta radare tashme 10 vjecaret jane ngritur per anije e varka me skaf metalik e jo per gomonet e mireinformuara te Cakos te cilat gjithesesi ngecin me gjurmet e tyre ne rrjeten e radareve.

Ndoshta me kamera policet e Cakos sdo kerkojne me gjurmet pas disa ditesh por me siguri do na dale ndonje ftyre “me uniforme” duke ngarkuar e shkarkuar e sdo ikin dot ne drejtim te paditur.”