Deklaratat e Ramës, ministri grek: Shqipëria ka interes të ketë marrëdhënie të mira me ne!

Ministri grek i Mbrojtjes, Panos Kammenos ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit të Shqipërisë, Edi Ramës, i cili tha se me Greqinë “kërkon fqinjësi të mirë dhe partneritet strategjik”.

I të njëjtit mendim duket se është edhe ministri grek, i cili thekson se është në interes të dy vendeve që të kenë marrëdhënie të mira.

“Me Shqipërinë dëshirojmë që të kemi marrëdhënie të mira. Ata gjithashtu kanë interes për marrëdhënie të mira me Greqinë, dhe janë të interesuar të hapin rrugë të reja energjetike”, tha Kammenos.

I pyetur nga gazetarët për çështjet e minoritetit grek në zonën e Himarës, ministri grek i Mbrojtjes u shpreh se e vetmja gjë që mund të arrijë qeveria shqiptare është izolimi ndërkombëtar i Tiranës.

Këto deklarata ministrit Kamenos i bëri gjatë një konference për shtyp në Selanik.

Rama gjatë seancës parlamentare të zhvilluar dy ditë më parë tha se “Shqipëria nuk do të mbyllë as sytë dhe as veshët para këtyre problemeve me fqinjin”./LajmiFundit.al/