“Çau rrethimin dhe tentoi të ngjitej në avion”, reagon Aeroporti i Rinasit: Ja e vërteta

Aeroporti i Rinasit ka reaguar në lidhje me tentativën e një adoleshenti nga Puka për të hyrë në mënyrë të paligjshme në një nga avionët që do niseshin nga Tirana për në një vend të BE-së.

Aeroporti bën me dije se adoleshenti 17-vjecar me iniciale E.G ka çarë rrethimin e pistës dhe ka vrapuar për të hypur në avionin që do të nisej për disa minuta, por është pikasur nga punonjësit e aeroportit të cilët e kanë ndaluar menjëherë.

“Bazuar në procedurat e brendshme mbi rregullat e sigurisë, është njoftuar policia e Rinasit e cila ka bërë të mundur shoqërimin e menjëhershëm të tij në mjediset e komisiariatit të Rinasit. Shtetasi E. G nuk ka patur asnjë kontakt me pasagjerë apo mjet. Në dijeninë tonë, motivi i veprimit të tij ishte emigrimi jashtë Shqipërisë, për shkak të kushteve të vështira ekonomike. TIA do ta vlerësonte nga ana e enteve mediatike, që për çdo informacion që lidhet me Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës, të merret konfirmim zyrtar nga kompania, në shërbim të saktësisë së lajmit dhe mënjanimit të çdo paqartësie. TIA nxit transparencën e informacionit, ka qenë dhe do të jetë gjithmonë e hapur në komunikimin me mediat”, thuhet në njoftimin e TIA-s.

Sipas burimeve, i riu nga Puka ka dështuar disa herë në tentativa për tu larguar nga Shqipëria në drejtim të një vendi të BE-së, ku më pas nga aty do të gjente rrugën për të shkuar në Angli.

I riu ka thënë në Polici se është djalë i vetëm dhe po tentonte të dilte jashtë shteti për të punuar dhe për të ndihmuar familjen e tij, e cila ndodhet në kushte të vështira ekonomike./LajmiFundit.al/