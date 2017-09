Majlinda Bregu: Kjo ishte dita e fundit, duke filluar nga nesër, jam e papunë

Me mbylljen e shkolles verore të integrimit, Majlinda Bregu, ka mbyllur edhe karrirën e saj si deputete e kuvendit të Shqipërisë. Nga sot ajo e ka cilëson vetën të pa punë, ndërsa për këtë situatë solli në vëmendje një shprehej të Chuchill.

“Dita e fundit e punës me mandatin e parlamentarit, që do të thotë që duke filluar nga nesër jam e papunë. Por sikurse thotë Churchill, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, do mundohem të përmirësohem sepse të përmirësohesh thotë Churchill do të thotë të ndryshosh, pro që të jesh i përsosur duhet të ndryshosh vazhdimisht”, tha Bregu.

Konferencën në përmbyllje të shkollës verore e përshëndeti nëpërmjet një video mesazhi edhe komisionari për zgjerim, Johanes Hahn, i cili tha se të bëhesh anëtar i Bashkimit Evropian është zgjedhje politike, themelore për të ardhmen e vendit.

Ndërsa ambasadorja e Bashkimit Europian Romana Vlahutin, vlerësoi shkollën verore të integrimit, ndërsa tha se dija është themelore në mënyrë që ky proces të ecë në rrugë të suksesshme. /Oranews/