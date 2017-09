Betimi i qeverisë, një nga drejtorët e LSI-së dorëhiqet

Një ditë pas betimit të qeverisë së re, vjen dorëheqja e parë nga drejtorët e LSI. Mësohet se i larguari është kreu i i ISHMP Ergys Agasi, i cili ka reaguar me një postim në FB

Mesazhi

Fjalet nuk jane mjaftueshem per te falenderuar nje lider vizionar si Ministri Koka” “Keto 4 vite, ne krye te institucionit te ISHMP mund te them me bindje se kane shenjuar reforma thelbesore ne misionin e objektivat e ketij institucioni !

Falenderoj ne kete dite te fundit te punes sime, ekipin e ISHMP ne rang vendi, nga drejtuesit deri te inspektoret e terrenit, per profesionalizmin dhe perkushtimin e tyre ne misionin tone ne mbrojtjen e mjedisit!

Privilegj te bashkepunoja me Ministrin Koka, i cili me dha besimin te drejtoja nje institucion te rendesise vecante.

Fale vizionit te tij per reformen institucionale administrative te nderrmarre ne Ministrine e Mjedisit, u krijua ISHMP institucion shteteror qe u rrit e konsolidua duke perballuar sfidat me te veshtira ne fushen e mjedisit Fjalet nuk jane mjaftueshem per te falenderuar nje lider vizionar si Ministri Koka!”