Berisha publikon denoncimin: ‘’Bandat e Ramës po terrorizojnë Tiranën’’

Një tjetër denoncim referuar qytetarit dixhital u publikua nga ish- kryeministri Berisha. Përmes një postimi në FB, Berisha shkruan se policia po bën terror.

Sipas qytetarit dixhital sot shefi i komisariatit nr.1 në Tiranë futi në burg ‘superkriminelet’ me të kërkuar, 2 roje në moshë dhe një kamerier.

MESAZHI I BERISHËS

Terror policor nga çunat e krimit ne Tirane!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetj z.Berisha.doja tju njoftoja bandat e edvin rames po terrorizojne gjithe qytetin.jo me larg se para 25 minutash shefi i komisariatit nr1 nje tirane futi ne burg 3 superkriminelet me te kerkuar .2 roje me Moshe te thyer edhe 1 kamarier qe nxirrte buken e gojes me ate pak bakshish.mir qe I shoqeroi drejt komisariatit por zoteria na kishte len makinen edhe skic ne menyre qe te mos kalonte asnje makine tjeter edhe Duke ju drejtuar njerzve qe skeni per te kaluar ketu se kshu me do mua…saqe kur erdhen edhe vet efektivat e shqiponjave ju drejtua Duke ju thene nuk e leviz makinen qe ktu saqe as ata nuk ben asnje gje”