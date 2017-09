HEC-it në Theth, bashkia revoltohet: Duhej të na merrej mendimi ne dhe banorëve

Ndërtimi i HEC në Theth është një problem i madh për qytetin e Shkodrës, ndërsa së fundmi reagon bashkia e qytetit.

Mësohet se kjo e fundit e quan të paligjshme dhënien me koncesion të hidrocentralit në Theth që do të ndërtohet në lumin e Shalës.

Qeveria shqiptare miratoi dhënien me koncesion për subjektin “bashkimi i operatorëve të shoqërive ‘Çinar-San Hafriyat Nakliyat Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret LTD.STI’, ‘Shala Energy PLC’ dhe ‘Falak Properties LLC’” me një vlerë prej 84 milionë eurosh, me një afat prej 36 muajsh për zbatimin e projektit.

Pasi ky lajm u bë i ditur përmes mediave, Bashkia Shkodër ka marrë informacion në lidhje me procedurat e dhënies së këtij koncesioni. Përmes një shkrese zyrtare drejtuar Ministrisë së Energjisë, bashkia thekson se janë shkelur rëndë procedurat e dhënies së këtij koncesioni për ndërtimin e tre HEC-eve në lumin e Shalës.

“Bashkia Shkodër, menjëherë sapo është njoftuar përmes medias për dhënien e një koncesioni për ndërtimin e një hidrocentrali në Theth mbi lumin e Shalës, ka ndërmarrë veprimet për informimin mbi dhënien e këtij koncesioni. Bashkia Shkodër e shqetësuar vëren se nuk janë zbatuar dispozitat ligjore në dhënien me koncesion të objektit të më- sipërm, janë cenuar rëndë dispozitat ligjore dhe konventat ndërkombëtare mbi zonat e mbrojtura dhe konventa Aarhus”, bën të ditur Bashkia Shkodër në shkresën e saj. Më tej pretendimet e bashkisë vijojnë edhe në mënyrë të detajuar, duke treguar disa prej shkeljeve që janë bërë.

“Dokumentacioni i koncesionit duhet të përmbante ndërmjet të tjerash edhe studimin e fizibilitetit”. Përveç këtyre shkeljeve, Bashkia Shkodër thekson në shkresën zyrtare të saj se duhej të kishte qenë pjesë e procesit në dhënien me koncesion dhe jo të anashkalohej siç ka ndodhur. “Nëse ky studim do të ishte hartuar në kohën e duhur dhe bërë i njohur publikisht, palët që do të duhej të ishin pjesë e procesit janë zhvilluesi i projektit, Ministria e Energjisë, Ministria e Mjedisit dhe strukturat e saj të varësisë.

Duhej të ishte Bashkia Shkodër, publiku, OJQ, si dhe institucionet që kanë përgjegjësi të përfshihen në procesin e studimit mjedisor. Bashkisë Shkodër i është mohuar dhënia e opinionit dhe marrja pjesë në këtë proces. Bashkisë Shkodër asnjëherë nuk i është dërguar një studim i tillë apo t’i jetë kërkuar mendim lidhur me studimin e kryer, nëse një i tillë ekziston”, thuhej në reagimin e bashkisë.

HEC-et në Shalë, sipas një sqarimi të Ministrisë së Energjisë përpara këtij reagimi të Bashkisë Shkodër, nuk prekin mjedisin në lumin e Shalës, janë larg zonave të banuara, nuk dëmtojnë asgjë, si dhe i japin asaj zone zhvillim ekonomik dhe një mbrojtje e zhvillim të ekosistemit.