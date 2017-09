Babai i biznesmenit ndryshon dëshminë: Probleme nuk kam me Shullazin, por me Sinanajn

Në seancën e djeshme ndaj grupit të Shullazit, dëshmuan edhe babai i biznesmenit Jani Zakja, Fehmi Zakja, si edhe inxhinieri Fatmir Sinanaj, së bashku me dy djemtë.

Dëshmitë e tyre ishin të përqendruara te çështja e parkingut, ku ndodhi edhe shpërthimi me tritol, shkruan “Panorama”.

Si Zakja, ashtu edhe njëri prej djemve të Sinanajt, ndryshuan dëshmitë, në krahasim me ato që kanë dhënë në Prokurori. Kështu, Fehmi Zakja pati akuzuar direkt Shullazin se e kishte kërcënuar për çështjen e parkingut, me të cilin është në konflikt me Fatmir Sinanajn.

Por në seancën e djeshme, ai tha se konfliktin e ka vetëm me Sinanajn dhe se Danin dhe Shullazin nuk i ka takuar kurrë. Zakja zbuloi se i biri ka shkuar jashtë shtetit dhe nuk i tregon vendndodhjen. Ai, madje pati edhe një përplasje me Gilmando Danin, teksa jepte dëshminë e tij për ngjarjen e 13 marsit të vitit 2016.

“Unë konfliktet i kam patur vetëm me Fatmir Sinanajn. Im bir i ka dhënë 300 mijë euro për parkingun dhe ai nuk ia jep hipotekën. Unë Shullazin e njoh vetëm nga televizori dhe nuk e kam njohur nga afër. Im bir ka ikur jashtë nga kërcënimet për parkingun. Ka marrë të shoqen dhe fëmijët dhe ka ikur. Se ku, unë nuk e di, pasi ai më telefonon një herë në gjashtë muaj me numër privat”, ka thënë Zakja, i biri i të cilit ka pretenduar se Sinanaj i ka bërë presion me Shullazin, që të heqë dorë nga procesi për të marrë parkingun ku ndodhi shpërthimi.