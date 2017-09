Kechi, e cila i mbijetoi një aksidenti me avion si fëmijë, është kthyer me një performancë me këngën “Conqueror” në skenën e “America’s Got Talent”.

Këngëtarja 27-vjeçare dukej e mrekullueshme gjatë shfaqjes së drejtpërdrejt, të martën në Hollywood.

“Kechi, të dua.

Gjithçka rreth teje, kjo nuk ishte një këngë, ishte një himn”, tha Simon Coëell gjatë gjykimit të performancës. “Ti je një artiste, jo konkurrente”.