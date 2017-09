Apple i vendos emër të ri iPhone 8-s

Iphone 8 dhe pak ditë dhe do të ‘’mbërrijë’’ në duart e përdoruesve të ‘’cmendur’’ të tij.

Kompania nga Cupertino do të mbajë një konferencë për shtyp më 12 shtator dhe sipas raportimeve të fundit, do të lansohen iPhonët e rinj dhe një orë e mençur.

Kodi i iOS 11 (sistemit më të ri operativ të Applet) ka zbuluar disa detaje në lidhje me pajisjet e reja dhe ekzaminimi i mëtejshëm i kodit zbuloi se iPhone i ri i avancuar me të vërtetë do të quhet iPhone X.

Po ashtu, kodi tregon se Apple është duke u larguar nga brendi i saj “S” tradicional dhe në vend të kësaj do të kërcej në iPhone 8 për pajisjet e saj jo-OLED.

Detajet tjera të zbuluara përfshijnë shumë veçori të reja e të ndryshme për buttonin “Poëer”, karakteret e emotikonëve të animuar 3D për iMessage të quajtur Animoji.

Gjithashtu, veçoria më e re të cilën asnjë smartfon nuk e ka, Face ID – veçoria për identifikim të fytyrës, do t’ju mundësojë për t’u kyçur në iPhonen tuaj duke skanuar fytyrën tuaj.

Demonstrimin se si funksionon kjo Face ID, mund ta shikoni në videon më poshtë.