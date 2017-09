Aktores shqiptare Olta Daku i ka humbur patenta në Korcë.

Në një postim në Facebook ajo shkruan se i ka humbur patenta dhe ka mbetur në Korcë, teksa shton se kush e gjen ka një të qerasur.

“Mirmengjes miq . Me ka humbur patenta dhe kam mbetur ne Korçe, poooor do bej si do bej dhe javen tjeter nga e merkura ne te diele jam ne Tirane per komedine ” 8 FEMRAT ” 27-28-29-30-1 dhe 5-6 tetor .Kush e gjen patenten ka nje te qerasur”, shkruan Olta.