Aksident në aksin Sarandë- Qafë Muzinë, shkak lagështia në rrugë

Një aksident është raportuar ditën e sotme në aksin rrugor Sarandë-Qafë Muzinë ku një makinë ”Mercedes Benz”doli nga rruga si shkak i lagështisë në rrugë.

Blutë e Sarandës ka publikuar detaje të tjera në lidhje me këtë ngjarje ku bën me dije se të dy shtetasit S.P dhe pasagjeri janë jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi i plotë

Sarandë

Lidhur me publikimin e lajmit se në aksin rrugor Sarandë-Gjirokastër ka ndodhur aksident rrugor, bëjmë me dije se :

Në aksin rrugor Sarandë-Qafë Muzinë në vendin e quajtur ”Kthesat e Bistricës”, një automjet fugon tip ”Mercedes Benz”, ka dalë nga rruga.

Shërbimet e Policisë së Qarkullimit Rrugor kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë konstatuar mjetin ”Mercedes Benz” me drejtues mjeti shtetasin S.P., 50 vjeç, banues në Tiranë sëbashku me një shtetas tjetër pasagjer, të cilët si pasojë e lagështirës së rrugës, kanë humbur kontrollin e mjetit dhe kanë dalë nga rruga.

Të dy shtetasit janë në gjendje të mirë shëndetësore!

Lëvizja e qarkullimit të automjeteve në këtë aks rrugor vazhdon normalisht dhe pa probleme.

Lusim drejtuesit e mjeteve se për shkak të lagështirës së rrugëve të kenë kujdes gjatë lëvizjes së tyre në këto akse rrugore !