Aksident i rëndë në Durrës, një i vdekur e një i plagosur

Nje aksident me vdekje ka ndodhur ne Durres. Burimet zyrtare thane se më datë 30.09.2017, rreth orës 18:10, në Xhafzotaj është përplasur mjeti tip BMW me targa AA 969 DN me mjetin tip Benz me targa AA 484 MJ (karraotrec).

Për pasojë drejtuesi i mjetit tip BMW, shteti R.H. 34 vjeç, banues në Durrës ka ndërruar jetë, ndërsa drejtuesi i mjetit tip Benz, shtetasi A.M, ndodhet në Spitalin Rajonal Durrës nën kujdesin e mjekëve.

Policia ndodhet në vendngjarje, të cilët po punojnë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.