Luana Vjollca i merr vendin e punës Adi Krastës

Televizonet në përgjithësi i japin mbrëmjes së të shtunës spektaklet më të mira.

E sigurisht që konkurrenca është e fortë.

Vjet Ermal Mamaqi dhe Arbana Osmani, ironizonin shpesh dhe me shaka, “luftën” e hapur midis tyre. Por edhe këtë sezon beteja e Ermalit do të jetë gjithaq e vështirë. Burime pranë “Top Channel”, konfirmojnë për “RevistaWho.com” se mbrëmja e së shtunës i është besuar një prej figurave fëmërore më të pëlqyera në vend, Luana Vjollcës.

Po punohet për një “shoë” të ri që do të drejtohet nga Luana.

Deri më tani sipas thashethemeve kjo ditë do t’i jepej programit të Adi Krastës, por ndryshimet e orëve të fundit flasin për një ‘divorc’ mes tij dhe “Top Channel”.

Ende nuk dihet se si do të jetë formati që do të prezantojë bukuroshja seksi Luana. Do të na duhet të presim edhe ca për ta zbuluar.