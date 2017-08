“Zyrat e Bashkisë së Vlorës vjedhin me stil qytetarët. Shikoni rastin në fjalë”

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka publikuar në “Facebook” mesazhet e një qytetari nga Vlora, i cili thotë se ka shkuar në zyrat e gjendjes civile për të marrë shpërblimin e lindjes pasi gruaja e tij ka lindur, por administrata nuk i ka dhënë asnjë lekë, dhe i ka mbajtur edhe certifikatën e lindjes së fëmijës.

Statusi i plotë

Ja si i vjedhin qytetaret me stil ne zyrat e bashkise se Vlores, zones elektorale te Edvinit!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“pershendetje doktorr! doja te beni publike kete skandal . zyrat e shperblimit te li!ndjs se femijve ne vlore . kam shkuar e dorzova certifikaten e lindjes se femijes tim para 6 muajesh me mbajten certifikaten orgjeinale dhe me dhan nje shenim dore per tu paraqitur per terheqjen e 50 milekshit . por tani mir leket qe si mirem dot se i han ata vet por me kerkojen certifikate . skica e vjedhies esht kjo. un nuk jam as i pari as i fundit . anonim te lutem te uroij shendet!”