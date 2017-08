Vrasësi u dënua me vdekje, por… ja mrekullia që ndodhi pak orë para dënimit (Video)

Marcellus Williams, i akuzuari për vrasjen e Felicia Gayle në vitin 1998 u dënua me vdekje.

Por, katër orë para se të aplikohej dënimi me vdekje ndodhi mrekullia.

Avokatët e të dënuarit kohë më parë kishin prezantuar në gjykatë dëshmi të ADN-së, që dëshmonin pafajësinë e tij. Në gjykimin e vitit 2001, ku i është shqiptuar dënimi me vdekje, thuhet se kishte therur 43 herë për vdekje gazetaren e cila e kishte zënë duke mashtruar.

“Dënimi me vdekje është më i rëndi. Për atë është e rëndësishme që gjykimi të kryhet në mënyrën më të drejtë të mundshme”, ka deklaruar guvernatori i Missouri, Eric Greitens.

Ai ka kërkuar që të formohet komisioni për hulumtim, që do të analizoj dëshmitë e reja në bazë të cilave aktgjykimi i mëparshëm do të kundërshtohej ose konfirmohej.

Mbi 20 mijë persona më herët kishin nënshkruar një peticion, me të cilin kërkonin nga Greitens që të mos përzihet në punët e drejtësisë.

Por, analizat e ADN-së do të tregojnë nëse gjurmët në thikën me të cilën është kryer krimi i përkasin Ëilliamsit apo ndonjë personi tjetër.

“Analizat e ADN-së dëshmojnë se ai është i pafajshëm”, ka deklaruar avokati i Ëilliamsit, Kent Gibson, kurse gjykatësi Bob Makalok pretendon se posedon prova të mjaftueshme që Ëilliams të dënohet, dhe se nuk ekzistojnë kurrfarë gjasa që ai të jetë i pafajshëm.

Gjykata e Missouri në vitin 2015 kishte shtyrë ekzekutimin e dënimit ndaj Ëilliams, me qëllim që të fillojnë hetimet e reja. Dhe pasi që janë prezantuar rezultatet, gjykata nuk e ka kundërshtuar këtë vendim.