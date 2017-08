Vajza, mbani shënim! Ja fotot ‘’HOT’’ që partneri juaj do nga ju

Lidhjet e sotshme janë shumë të zhvilluara, dhe bisedat në rrjetet sociale janë celsi kryesor.

Sipas ekspertëve, nëse dëshironi që lidhja juaj të zhvillohet më shumë, duhet të keni parasysh disa gjëra. Përvec sjelljes dhe komunikimit, fotot tashmë janë një rol kryesor. Megjithatë, nëse ndiheni e sigurtë, s’ka arsye që frika nga teknologjia t’ju pengojë të bëni foto nudo. Përdoruesit e programit Reddit, kanë zgjedhur 10 llojet e fotove që meshkujt duan nga partneret e tyre. Intv.al ju tregon se cilat janë ato:

1- Çdo gjë që nuk kërkohet, një foto të tipit “ po mendoj për ty” në një mënyrë seksuale

2- Një foto me bikini-t më seksi

3- Një belfie me të pasmet në ajër (Psh, teksa qëndron e shtrirë në krevat, fotografon të pasmet e ngritura)

4- Të pasme…vetëm të pasme…

5- Një foto ku ai mund të përdorë imagjinatën (Psh, mbulon vendet intime vetëm me peshqir)

6- Një foto teksa mban duart në vendet intime

7- Foto krejtësisht nudo…si dhuratë për ditëlindje

8- Një foto me reçipeta të zeza

9- Foto të të pasmeve te kabina e dushit, ndërkohë që prek gjoksin dhe kafshon buzët

10- Një foto me të brendshme duke gatuar