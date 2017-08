U tha se djali e kishte vënë bast për ta joshur, reagon rëndë modelja: ‘’Jeni në terezi?’’

Ditën e sotme u publikua një bisedë erotike e mdeles Eliona Pitarka dhe një djali të pasur.

Por, modelja nuk vonoi shumë. Përmes një postimi në FB, ajo reagon rëndë, duke treguar shkakun e atyre bisedave.

Reagimi i plotë i Elionës

“Wtf A ju vjen turp, a jeni ne terezi ?! A keni cipe a keni familje a cfare dreqin keni ju ?! Qe plasni nga smira dhe zilia dhe jeni te mbushur me helm e vrer kundrejt meje ( edhe pse e cuditur per arsyjen) e kam marr vesh! Por qe te arrini deri ketu sa te shpikni biseda te tilla te shemtuara e te neveritshme nuk ma kishte marr mendja! Kush dreqin mund ta besoj qe une i paskan lene per ti bere ne fb keto biseda o injorante njerez ! Me vjen shume keq qe paskeni perfshire dhe nje koleg e nje familjar ne kete llumin tuaj ! Nje njeri me dy fije mend ne koke e kupton qe keto jane biseda te shpikura nga profile fallco vetem per te me demtuar !”