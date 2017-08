Trafiku i armëve nga Rinasi, hetimet zhvendosen në Angli

Në një kohë që Policia shqiptare ka zbardhur nisjen e trafikut ndërkombëtar të armëve, duke arrestuar njërin prej dërguesve, zbulimi i pritësve tashmë është në dorë të autoriteteve britanike.

Mësohet se edhe në Londër po kryhen hetime intensive, pas materialeve që janë dërguar në lidhje me linjën e trafikut nga Policia shqiptare. Burimet thanë se ka të dhëna të arsyeshme se hetuesit mund të jenë drejt zbulimit të një organizate kriminale që ka për qëllim trafikimin e drogës e për këtë arsye mund të jenë nisur edhe armët drejt Londrës.

Një nga arsyet që ka sjellë dyshime për një organizatë të tillë, është e shkuara kriminale e të arrestuarit Saimir Çullhaj.

Burimet thanë se tashmë ai po hetohet edhe për ndonjë lidhje të mundshme me grupet e trafikut të drogës në Angli. Grupi hetimor po verifikon komunikimet që ai mund të ketë pasur me persona brenda, por edhe jashtë Shqipërisë, që mund të çojnë në identifikimin, jo vetëm të pritësve të armëve, por edhe të pjesëtarëve të tjerë të grupit kriminal.

HETIMI

Menjëherë pas zbulimit të pjesëve të armëve, për ngjarjen janë vënë në dijeni edhe autoritetet greke dhe ato britanike, ku do të kalonin tri pakot e dyshimta. Burimet thanë se për këtë arsye në hetim janë përfshirë prokuroritë e tri vendeve, ajo shqiptare, greke dhe angleze.

Nga ana tjetër, veprimet e menjëhershme hetimore kanë nisur nga oficerët e Antiterrorit, të Krimit të Organizuar dhe SHISH-it. Dy ditë pas zbulimit të armëve në Rinas, Policia e Shtetit ka përgatitur një informacion të detajuar për homologët anglezë të “Scotland Yard”.

Me anë të një letërporosie kërkohet te zbardhen detaje mbi adresën e mbërritjes së dërgesës në Londër dhe emrin e personit apo personave që do të prisnin këto armë. Policia tha se në pako është shkruar emri i personit pritës, por emri është i rremë, ashtu siç ishte edhe emri i dërguesit, që më pas u identifikua nga Policia e Shtetit.

Destinacioni i tri pakove me pjese kallashnikovi, që u gjetën të enjten në Rinas, është provuar tashmë se ishte Londra. Burime nga Policia e Shtetit thanë se pakot ishin nisur nga Tirana dhe më pas do të kalonin tranzit në Greqi, duke arritur në destinacionin përfundimtar, që ishte Britania e Madhe.

Menjëherë pas zbulimit të këtyre armëve, nga Policia Kufitare, oficerët e Doganës dhe ata të sigurisë së Aeroportit “Nënë Tereza”, ka nisur një hetim i përbashkët mes tri shteteve për identifikimin e autorëve./panorama