Braktisen biletat e FSHF-së, Tifozat Kuq e Zi: Nuk do të kthehemi tek stadiumet shqiptare…

Tifozat kuq e zi nuk e vonuan shumë replikën e tyre kundrejtë lajmit të FSHF-së për shitjen e paktë të biletave. Me anë të një postimi në FB, ata kanë ironizuar Federaten Shqiptare të Futbollit:

Postimi i TKZ

A thua sa nga këto bileta i janë ndarë policisë? A do të mund të duartrokasin ata me kallashnikovë me duar? Nëse ata që menaxhojnë me futbollin shqiptarë mendojnë se kjo është rruga e duhur, i dëshirojmë punë të mbarë.

E kemi thënë shumë herë më parë, tash e një vit, nuk do të kthehemi në stadiumet shqiptare deri në ditën që policia me kallashnikovë largohen nga stadiumet dhe na trajtojnë si qenie njerzore. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë përkrahjen për Kombëtaren në të gjitha stadiumet europiane. PO, DO TË JEMI EDHE NË fyrom ME 5 SHTATOR. #1KOMBËTARE