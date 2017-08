Shokuese, mjeku italian jep lajmin e mirë: Ja ilaçi që e shëron kancerin

Trondita bota e mjekësisë dhe e njerëzisë nga dr. Tulio Simonchini.

Ai ka deklaruar se kanceri nuk është gjë tjetër veçse një infeksion kërpudhor që mund të eliminohet me sodë buke. Mësohet se Dr Simonchini e përdori këtë metodë për të kuruar mijëra pacientë që vuanin nga lloje të ndryshme të kancerit dhe pretendon se është 100% efektive.

Terapia nuk është aspak e dëmshme dhe nuk keni asgjë për të humbur. Realiteti i dhimbshëm i shumë rasteve të kancerit është disi i lidhur me dështimet e onkologjisë.

“Ne duhet të provojmë se onkologjia moderne nuk është në gjendje t’i përgjigjet të gjitha pyetjeve që pacientët me kancer kanë. Është angazhimi ynë moral dhe etik për të gjetur shërimin e vërtetë për sëmundjet më të vështira dhe më vdekjeprurëse të kohës sonë “, tha Dr. Simonchini, shkruan Shije.al.

Kanceri është një kërpudhë! “Rreth një shekull më parë, ekzistonte një teori e madhe që kanceri shkaktohet nga gjenet funksionale, që do të thotë se sëmundja është brenda qelizave. Megjithatë, sipas mendimit tim, kanceri është një infeksion kërpudhor dhe një fenomen i veçantë qelizor “, shtoi Dr. Simonchini, i cili ka dërguar sinjale tronditëse në botën mjekësore me pretendimin e tij. Në botën e bimëve, kanceri është shkaktuar nga infeksionet kërpudhore dhe e njëjta gjë ndodh edhe tek njerëzit. Çdo lloj kanceri shkaktohet nga kërpudha Candida, e cila është konfirmuar nga disa studime. Me kalimin e kohës, indet tona dobësohen, lodhen dhe fillojnë prodhimin e qelizave të paidentifikuara. Sipas Dr. Simonchini, kanceri është një “ulçerë” ku qelizat e deformuara grumbullohen dhe formojnë koloni.Soda e bukës Medikamentet e zakonshme antifungale janë joefektive kundër kancerit pasi ato vetëm sulmojnë sipërfaqen e qelizave. Infeksioni kryesor është më i fuqishëm se sa një bakter i vetëm, prandaj infeksionet e kërpudhave zgjasin aq gjatë. “Unë kam identifikuar gjërat që mund të sulmojnë këto koloni të kërpudhave që shkaktojnë kancerin. Bëhet fjalë për sodën e bukës dhe një tinkturë jodi,” thotë Dr. Simonchini. Trajtimi “Unë kam përdorur trajtimin për pacientët e mi për më shumë se 20 vjet. Shumë nga këta pacientë janë shëruar krejtësisht nga sëmundja, madje edhe kur mjekët nuk u kanë dhënë atyre asnjë shans. Mënyra më e mirë për të eliminuar një tumor është që ai të bie në kontakt me sodën e bukës,” – tha Dr. Tulio. Sipas tij, tumoret e organeve të brendshme duhet të trajtohen me sodë buke duke e aplikuar atë drejtpërdrejt në arterie dhe është gjithashtu e rëndësishme për të trajtuar çdo lloj kanceri me dozën e duhur.

Ai rekomandon përdorimin e sodës pa alumin për trajtimin e kancerit. Ajo mund të gjendet pothuajse të gjitha dyqanet dhe farmacitë. Si funksionon terapia Soda e bukës rrit alkalinet e gjakut në mënyrë të konsiderueshme duke shkatërruat infeksionin kërpudhor. Kjo e shpërbën shpejt tumorin dhe e lë atë pa mbrojtje. Për kancerin e stomakut dhe atë të zorrës së trashëju duhet të përdorni 1 lugë çaji sodë buke në një gotë me ujë çdo mëngjes dhe mbrëmje për 1 muaj rresht.

Në shumicën e rasteve, kjo është koha e mjaftueshme për të eliminuar kancerin. Terapia duhet të zgjasë 3-4 javë dhe asnjë ditë më shumë. Infeksionet vaginale vaginale janë bërë goxha të zakonshme në ditët e sotme dhe sipas Dr Simonchini, ata janë fajtori kryesor për kancerin e qafës së mitrës dhe tumoret vaginale. Për të trajtuar këto probleme, ju duhet të lani vaginën tuaj me një përzierje prej 2 litra ujë me 2 lugë gjelle sodë buke. Kjo do të mposhtë kërpudhat që po shkaktojnë kancerit si dhe do të pengojë rikthimin e tyre.